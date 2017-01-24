Rıdvan Dilmen'den 'Güçlü Türkiye için evet' kampanyası
Sosyal medyada ünlüler Rıdvan Dilmen'in mesajıyla yeni bir akım başlattı.
Türkiye, nisan ayında yapılacak referanduma beklerken eski futbolcu Rıdvan Dilmen, Twitter'da 'Güçlü Türkiye için evet' kampanyası başlattı. Dilmen'in çağrı yaptığı Arda Turan da yayınladığını video ile 'evet' dedi. Arda'nın ardından Burak Yılmaz da kampanyaya destek oldu.
Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, anayasa değişikliği referandumuna ilişkin sosyal medya üzerinden 'Güçlü Türkiye için evet' kampanyası başlattı.
Twitter'daki hesabından bir video yayınlayan Dilmen, "Vatanımız, ülkemiz çok zorlu bir süreçten geçiyor, adeta bir İstiklal Savaşı. Güçlü bir Türkiye istiyoruz. Güçlü bir Türkiye için evet ben de varım" dedi.
Dilmen, A Milli Takım'ın yıldızı Arda Turan'a seslenerek, "Sevgili Arda sen de var mısın? diye sordu.
@ArdaTuran pic.twitter.com/i8dfzFqY1Y— Ridvan Dilmen (@RidvanDilmen07) 24 Ocak 2017
Arda'nın Dilmen'e cevabı ise gecikmedi. "Rıdvan hocam çağrını aldım. Güçlü bir Türkiye için ben de varım" diyen Arda, "Burak Yılmaz sen de var mısın kardeşim" ifadelerini kullandı.
@yilmazburak17 pic.twitter.com/LKOfWA3Ozx— Arda Turan (@ArdaTuran) 24 Ocak 2017
Arda'nın çağrısına cevap veren Burak Yılmaz da, "Güçlü bir Türkiye için ben de varım" sözleriyle şarkıcı Murat Boz'a seslendi.
@MuratBoz pic.twitter.com/erHxnrGSPh— Burak Yılmaz (@yilmazburak17) 24 Ocak 2017
Murat Boz da Arda ve Burak ile aynı ifadeleri kullanarak Abdulkadir Karagöz isimli bir arkadaşına çağrı yaptı.
@akadirkaragoz pic.twitter.com/DZvzZpEsp0— Murat Boz (@MuratBoz) 24 Ocak 2017
Karagöz ve Ersin Düzen de kampanyaya destek verdi.
@ersinduzen pic.twitter.com/rvLJ3RUOiy— Abdulkadir Karagöz (@akadirkaragoz) 24 Ocak 2017
@acunilicali pic.twitter.com/5Nc18pYMF6— Ersin Düzen (@ersinduzen) 24 Ocak 2017
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