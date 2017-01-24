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Rıdvan Dilmen'den 'Güçlü Türkiye için evet' kampanyası

Sosyal medyada ünlüler Rıdvan Dilmen'in mesajıyla yeni bir akım başlattı.

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Türkiye, nisan ayında yapılacak referanduma beklerken eski futbolcu Rıdvan Dilmen​, Twitter'da 'Güçlü Türkiye için evet' ​kampanyası​ başlattı. Dilmen'in çağrı yaptığı Arda Turan da yayınladığını video ile 'evet' dedi. Arda'nın ardından Burak Yılmaz da kampanyaya destek oldu.

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, anayasa değişikliği referandumuna ilişkin sosyal medya üzerinden 'Güçlü Türkiye için evet' kampanyası başlattı.

Twitter'daki hesabından bir video yayınlayan Dilmen, "Vatanımız, ülkemiz çok zorlu bir süreçten geçiyor, adeta bir İstiklal Savaşı. Güçlü bir Türkiye istiyoruz. Güçlü bir Türkiye için evet ben de varım" dedi.

Dilmen, A Milli Takım'ın yıldızı Arda Turan'a seslenerek, "Sevgili Arda sen de var mısın? diye sordu. 

 

 

 

Arda'nın Dilmen'e cevabı ise gecikmedi. "Rıdvan hocam çağrını aldım. Güçlü bir Türkiye için ben de varım" diyen Arda, "Burak Yılmaz sen de var mısın kardeşim" ifadelerini kullandı.

Arda'nın çağrısına cevap veren Burak Yılmaz da, "Güçlü bir Türkiye için ben de varım" sözleriyle şarkıcı Murat Boz'a seslendi.

Murat Boz da Arda ve Burak ile aynı ifadeleri kullanarak Abdulkadir Karagöz isimli bir arkadaşına çağrı yaptı.

Karagöz ve Ersin Düzen de kampanyaya destek verdi.

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