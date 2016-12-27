Yarışmacının cevabı şoke etti

Yarışma sırasında 12 yıllık bir tarih öğretmenine “1976-2008 arası devlet başkanı olan ve geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Latin Amerikalı lider kimdir?” sorusu soruldu.

Öğretmen, bu soruya şaşırtan bir cevap verdi. Che Guevara’yı da Fidel Castro’yu da tanıdığını belirten öğretmen, cevap olarak ise “Che Guevara” dedi. Ancak sorunun doğru cevabı Fidel Castro olacaktı.