Yarışmacının cevabı şoke etti
Selçuk Yöntem'in sunduğu ve ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster programının son yayınlanan bölümünde tarih öğretmeni izleyenleri şok etti.
Yarışma sırasında 12 yıllık bir tarih öğretmenine “1976-2008 arası devlet başkanı olan ve geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Latin Amerikalı lider kimdir?” sorusu soruldu.
Öğretmen, bu soruya şaşırtan bir cevap verdi. Che Guevara’yı da Fidel Castro’yu da tanıdığını belirten öğretmen, cevap olarak ise “Che Guevara” dedi. Ancak sorunun doğru cevabı Fidel Castro olacaktı.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.