Yemekteyiz birincisi kim 30 Mart 2018 Yemekteyiz bu hafta birinci olan yarışmacı son bölüm TV8’de

Yemekteyiz'de bu hafta kim birinci olacak? 30 Mart 2018 Yemekteyiz bu hafta birinci olan yarışmacı son bölüm özetiyle birlikte haberimizin detaylarında yer almaktadır. Yemekteyiz kazananı kim oldu sorusu son bölümün izleyici karşısına çıkmasının ardından araştırılıyor. Hafta içi her gün yayınlanan program TV 8 ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Beş gün için beş farklı yarışmacı yarışıyor. Günün yarışmacısı hazırladığı menüyü belirtilen saat aralığında yapmaya çalışıyor. Diğer yarışmacılar da misafir olarak gelip yemekleri tadıyorlar. Gün sonunda her yarışmacı yarışan kişiye puan veriyor. Programın sunuculuğunu Onur Büyüktopçu yapıyor.

BİLGEHAN DEMİRBAY

Haftanın ilk yarışmacısı Bilgehan Demirbay 20 yaşında bekar ve ailesiyle yaşıyor. Aslen Sakaryalı lisede Aşçı yardımcısı olarak çalışmış. Hayali konservatuvar okumak.

ELİF KARACA

İkinci gün yarışmacısı ev hanımı. Evli ve bir oğlu var. Erzincanlı olan Elif satış danışmanlığı ile uğraşmış şu anda çalışmıyor. Kendini yalan söylemeyen biri olarak tanımlıyor.

JALE MAHMUDOVA

Üçüncü gün yarışmacısı. Aslen Azerbaycanlı. 28 yaşında ve bir oğlu var. Sağlık turizmi üzerine çalışıyor.

YUSUF AVŞAR

34 yaşında. Bekar. Memleketi Ardahan. Barmenlik yapan Avşar bir aydır çalışmıyor. Uzun süre futbol oynamış. Haftanın 4. günü yarıştı.

YASEMİN KAN

Final günü yarışmacısı olan Yasemin Kan 44 yaşında ve bir kızı var. Toptan giyim işiyle uğraşıyor. Aslen Kayserili.

YEMEKTEYİZ GEÇEN HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Geçen hafta Murat Kartbaba, Silva Değirmenci, Hanife Akbulut, Ali Arıç ve Gurbet Ekşi yarıştı. Haftanın ilk günü Murat Kartbaba, evinde dört yarışmacıyı da misafir etti ve hazırladığı yemekler sonrasında gün sonunda puanlama yapıldı ve Murat Kartbaba 14 puan aldı.

Yemekteyiz'in ikinci gününde Silva Değirmenci yarıştı. Yemeklerin yenmesi sonrasında gün sonunda yapılan puanlamada Silva Değirmenci 12 puan topladı ve Murat Kartbaba'nın arkasında ikinci sırada yer aldı.

Yemekteyiz'in üçüncü gününde Hanife Akbulut yarıştı. Gün sonunda yapılan değerlendirmede Hanife Akbulut 11 puan topladı ve üçüncü sırada yer aldı.

Yemekteyiz'in dördüncü gününde Ali Arıç yarıştı. Yemek sonrasında Ali Arıç toplamda 18 puana ulaştı ve bu puanla birlikte Yemekteyiz'de yarışmacıları geçerek birinci sıraya adını yazdırdı.

Yemekteyiz'in son gününde ise Gurbet Ekşi, yarışmacıları evinde konuk etti. Gurbet Ekşi'nin yarışmasından sonra puanlamalar yapıldı.

Haftanın finalinde ise Onur Büyüktopçu, yarışmacılara verdiği puanı söyledi ve puanlamalar sonucunda haftanın birincisi 27 puan ile Ali Arıç oldu. Gurbet Ekşi ise 24 puan ile haftanın ikincisi oldu.

Hanife Akbulut toplam 17 puanla sonuncu oldu. Haftanın 4.'sü 18 puan ile Silva Değirmenci oldu. Haftanın 3.'sü ise 21 puan ile Murat Kartbaba oldu.

YEMEKTEYİZ 23 MART GURBET HANIMIN EVİNDE NELER YAŞANDI?

Gurbet Hanım haftanın finali bölümünde yarışmacıları evinde misafir etti. Genel anlamda Gurbet Hanımın yemekleri beğenildi. Ancak ana yemek kuru bulunarak eleştirildi. En çok Gurbet Hanımın tatlısı beğenilirken, özellikle Silva Hanım yine çok eleştirdi.

YEMEKTEYİZ 23 MART GÜNÜN PUANLAMASI

Yemekteyiz 23 Mart 2018 haftanın finalinde Gurbet Hanım, Murat beyden 5, Ali beyden 3, Silva Hanımdan 5 ve Hanife Hanımdan da 3 puan alarak 16 puanla günü tamamladı.

YEMEKTEYİZ 23 MART HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Yemekteyiz 23 Mart 2018 haftanın finalinde haftanın beşincisi 17 puanla Hanife Hanım oldu. Haftanın 4.sü ise toplam 18 puanla Silva Hanım oldu. Haftanın 3.sü toplam 21 puanla Murat bey oldu. Haftanın birincisi toplam 27 puanla Ali bey oldu.