Yerli ve milli bir haber kanalıyız

Hafta içi her gün haber kanalı 24 TV’de ‘Moderatör’ ve hemen ardından ‘Akşam Haberleri’yle takipçileriyle buluşan, başarılı spiker Kaan Yakuphan ile 24 TV’yi konuştuk.

- Haber kanalı 24 TV’nin farkı nedir?

Dünyadan da haberler var ama özellikle Türkiye’de ne olup bittiyse 24 TV’de yer alır. Biz de olmayan bir haber yoktur. Biz yerli ve milli bir televizyon kanalız. Bu ülkenin değerlerine sahip çıkan, bu ülkenin geçmişini bilen, bu ülkenin geleceğine nasıl yürümesini bilen bireyler burada çalışıyor. Farkımız da bu. Vatandaşımızda bunu bilerek izliyor. Yani 24 TV haber kanalını açtığında nasıl bir haberle karşılaşacağını, öz değerlerine, dinine saygılı olan, ahlak anlayışına saygı duyan, belli bir süzgeçten geçmiş bir haber bulabileceğini biliyor.

- Nasıl bir ekibiniz var?

24 TV büyük bir haber merkezi. Tüm medyalarda olduğu gibi 24 saat yaşayan bir yer. Türkiye ve dünyada ne oluyorsa nabzını tutmaya çalışıyor. Hepimiz burada bir bayrak yarışı gibi maratona katılıyoruz. Muhabir, editör ve biz ekran yüzleri birlikte aynı yemeğe aynı sofrada bir tuz ya da farklı bir katkı sunabilmek adına birlikte yolculuğumuzu sürdürüyoruz.

- Güne nasıl başlıyorsunuz?

Televizyona saat 12.00 gibi geliyorum. Yayına çıkmadan önce hazırlanıyorum. Gündemi takip ederim. Gazeteleri muhakkak okurum. Akşam 17.00’yi gösterdiğinde 18.00’e kadar ‘Moderatör’le, hemen ardından 18.00-20.00 arası Akşam Haberleri için ekrandayım.

- Bir haber kanalı nasıl olmalı?

Size yapılmasını istemediğiniz bir şeyi siz de ekranda başkalarına yapmayacaksınız. Bu temel ilkedir. Bunu es geçtiğiniz zaman ne yerli olursunuz ne de milli. Biz 2023 ve 2071 de eğer Türkiye bugünden daha iyi konuma gelecekse bu değerlere sahip çıkarak gelecektir. Mesleğe başladığımda siyasete ayar veren bir medya anlayışı vardı. Artık medya olması gerektiği yerde.

- Ekrana çıkarken hala heyecanlıyor musunuz?

Meslekte 28’inci yılımı doldurdum. Heyecansız bir iş olmaz. Daha iyi yapmak var olduğumuz yerde saymamak adına bir enerjimiz var. Öğrenmenin yaşı ve sonu yok. Anlayacağınız yorulmadan koşmaya devam ediyorum.