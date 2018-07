Yetenek Sizsiniz final şampiyonu kim kazandı Yetenek Sizsiniz Türkiye birincisi kim oldu, Yetenek Sizsiniz şampiyonu oldukça merak ediliyor. Reyting rekorları kıran Yetenek Sizsiniz Acun Ilıcalı, Hülya Avşar ve Ali Taran tarafından sunuluyor. Türkiye’nin bu seneki yeteneği kim oldu? Yetenek Sizsiniz Türkiye’de Mart ayında ekrana gelen yarı final performanslarının ardından finale yükselen 6 performansı Acun Ilıcalı tarafından açıklanmıştı.Finale kalan, Nehir Miray Atıcı, Dans Alaturka grubu, Enes – Emre Yarımbaş, Akhok Halk Oyunları Ekibi, İnegöl Ahıskalılar Derneği Folklor Ekibi, Sergen Şevik – Mert Mengiç arasından birincinin kim olacağı ortaya çıkacak. Acun Ilıcalı, Ali Taran ve Hülya Avşar’ın jüri koltuğunda oturduğu Yetenek Sizsiniz Türkiye 2018 sezonunda yarı finaldeki performanslarıyla jüriyi ve seyircileri etkileyen yarışmacılar finalde şampiyonluk için sahne aldı. Kuklamanya, Queens Of The Dance , Mehir Miray Atıcı, SDR Dans Akademi , Bursa Nüans Dance Team , Özcan Özkaya , Burhan Öztoprak, Yusuf Bilal Altıntaş Acrobrothers , Hezret İbrahim Küp Show , Ledillusion Extreme , Mady Dans , Elmas Kızlar Karate Takımı , Emre-Enes Yarımbaş , Soul Of The Mask Laserman, İnegöl Ahıskalılar Derneği Folklör Ekibi final bölümünde performanslarını sergiledi. İşte Yetenek Sizsiniz yarışmasının merak edilen detayları…

YETENEK SİZSİNİZ ŞAMPİYONU AÇIKLANDI!

Yetenek Sizsiniz Türkiye’nin finalinde son 3’e kalan yarışmacılar genç yetenek Mehir Miray Atıcı, yaptığı kukla gösteriyle büyük beğeni toplayan Kuklamanya Çiğdem Dağtekin ve Queens Of The Dance dans grubu oldu. Yetenek Sizsiniz Türkiye Şampiyonu yaptıkları gösterilerle büyük beğeni toplayan Queens Of The Dance grubu oldu.

FİNAL NEDEN GEÇ YAPILDI?

Yetenek Sizsiniz Türkiye'nin yarı finali 28 Mart'ta ekrana gelmiş ve finale kalan isimler belirlenmişti. Survivor nedeniyle yarışmanın final bölümü ertelenmişti. Çekimleri Bursa'da gerçekleşen Yetenek Sizsiniz Türkiye'nin finali dün akşam yayınlandı.

YETENEK SİZSİNİZ’DE FİNALDE KİMLER YARIŞTI?

Acun Ilıcalı, Ali Taran ve Hülya Avşar’ın jüri koltuğunda oturduğu Yetenek Sizsiniz Türkiye 2018 sezonunda yarı finaldeki performanslarıyla jüriyi ve seyircileri etkileyen yarışmacılar finalde şampiyonluk için sahne aldı.

ŞAMPİYON QUEENS OF THE DANCE

Yarışmacıların performansları stüdyodaki seyirciler tarafından oylandıktan sonra jürinin verdiği puanlar da hesaplandı. Çıkan oylama sonuçlarına göre ise Yetenek Sizsiniz Türkiye 2018 şampiyonu Queens Of The Dance oldu.

YETENEK SİZSİNİZ YARI FİNAL NASIL SONUÇLANMIŞTI?

Yetenek Sizsiniz Türkiye'de Mart ayında ekrana gelen yarı final performanslarının ardından finale yükselen 6 performansı Acun Ilıcalı tarafından açıklanmıştı.