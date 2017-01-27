Yorumlara sinirlendi, ağzına geleni saydı!

Uzun zamandır sosyal medya hesaplarından paylaşım yapmayan Kıvanç Tatlıtuğ, eşinin fotoğrafının altına yapılan, 'Ne işin var senin çirkin kadın, o yakışıklı oyuncunun yanında' yorumuna sinirlendi.

Fotoğrafın altına yorum yazan ünlü oyuncu, eşine 'şahıs' diye hitap eden takipçiye şu sözlerle seslendi:

Kıvanç Tatlıtuğ'un yorumunun ardından, eşi Başak Dizer de kendi takipçilerine teşekkür eden bir yorum paylaştı.