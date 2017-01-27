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Yorumlara sinirlendi, ağzına geleni saydı!

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, eşinin paylaştığı fotoğrafın altındaki yorumlara sinirlendi, ağzına geleni söyledi

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Uzun zamandır sosyal medya hesaplarından paylaşım yapmayan Kıvanç Tatlıtuğ, eşinin fotoğrafının altına yapılan, 'Ne işin var senin çirkin kadın, o yakışıklı oyuncunun yanında' yorumuna sinirlendi. 

Fotoğrafın altına yorum yazan ünlü oyuncu, eşine 'şahıs' diye hitap eden takipçiye şu sözlerle seslendi:

Kıvanç Tatlıtuğ'un yorumunun ardından, eşi Başak Dizer de kendi takipçilerine teşekkür eden bir yorum paylaştı. 

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