Yorumlara sinirlendi, ağzına geleni saydı!
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, eşinin paylaştığı fotoğrafın altındaki yorumlara sinirlendi, ağzına geleni söyledi
Uzun zamandır sosyal medya hesaplarından paylaşım yapmayan Kıvanç Tatlıtuğ, eşinin fotoğrafının altına yapılan, 'Ne işin var senin çirkin kadın, o yakışıklı oyuncunun yanında' yorumuna sinirlendi.
Fotoğrafın altına yorum yazan ünlü oyuncu, eşine 'şahıs' diye hitap eden takipçiye şu sözlerle seslendi:
Kıvanç Tatlıtuğ'un yorumunun ardından, eşi Başak Dizer de kendi takipçilerine teşekkür eden bir yorum paylaştı.
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