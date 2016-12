YouTube, FETÖ'cü terör propagandasına destek verdi! 24'ü sansürledi

YouTube, 2014 yılında STV'de yayınlanan Rus büyükelçiye suikast sahneleri ile FETÖ'cü Mevlüt Mert Altıntaş tarafından düzenlenen Karlov suikasti arasındaki benzerlikleri gösteren yayınları gerekçe göstererek hiçbir ikazda bulunmaksızın binlerce takipçisi bulunan 24 TV kanalını kapattı.

YOUTUBE'DAN FETÖ'YE SANSÜR DESTEĞİ

Youtube'un, ABD merkezli FETÖ'cü Küre TV'nin talebi üzerine 24 TV'nin kanalını kapatması sonrasında ise 24 izleyicileri sosyal medya aracılığı ile Türkiye'de de temsilciliği bulunan YouTube'a seslenerek FETÖ'nün ABD'den yönettiği terör propagandasına karşı adım atmasını istedi.

TEK BİR İHTARDA BİLE BULUNMADAN

Telif hakkı bahanesiyle şikayet edilen görüntüler birçok yayın kuruluşu tarafından kullanılmasına rağmen YouTube’un özellikle 24 TV’yi hedef alması ise açık bir sosyal medya operasyonuna işaret ediyor. ESMEDYA Dijital Yayınlar Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan, “YouTube normal prosedürde ihtarda bulunur, ilk üç ihtarda işlem yapmaz, dördüncü ihtarın ardından da kapatır. Bize daha önce bir kez ihtarda bulunulmuştu. O da FETÖ’cüler tarafından yapılmış bir ihtardı. O ihtar için de 8 Şubat’a kadar zaman vardı. YouTube 24 TV’yi ihtarsız, uyarısız kapattı. Bu ESMEDYA’ya yapılmış bir operasyondur” dedi.

Shame on you @youtube @yirmidorttv channelwasbanned. Reason is broadcasting a partof (assasination scene)STVserie https://t.co/gFtgj3oY0R

FETÖ'CÜ TERÖR PROPAGANDASI 'SERBEST'

Youtube'un, FETÖ'cü Küre TV'nin telif hakkı şikayeti üzerine hiçbir ikazda bulunmadan 24 TV'nin kanalını kapatması da önemli bir soruyu gün yüzüne çıkardı:

Türkiye'de temsilciliği bulunan Youtube, FETÖ'nün ABD'den yönettiği terör propagandasına karşı hiçbir adım atmayacak mı?

TALİMAT, REPLİKLERE KADAR HAZIRMIŞ

2014'te STV'de yayınlanan söz konu dizideki suikastçı, FETÖ'cü Mevlüt Mert Altıntaş'ın repliklerine çok benzer bir şekilde "Burada davamız adına yemin edelim. Büyükelçi buradan sağ çıkmayacak. Ne olursa olsun, gerekirse çatışıp öleceğiz. Ama onu da öldüreceğiz" ifadelerini kullanıyordu.

GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞTÜ

19 Aralık'ta yaşanan Karlov Suikasti sonrasında da FETÖ'cü propaganda dizisi Nizama Adanmış Ruhlar'ın 89'uncu bölümündeki suikast sahnesi de aynı şekilde gündeme bomba gibi düşmüştü.

MOSKOVA ZİRVESİ'NDEN HEMEN ÖNCE!

Türkiye'nin 21 Aralık'ta Rusya ile Suriye'deki iç savaşın çözümüne yönelik olarak Moskova'da gerçekleştirdiği kritik zirveden sadece 2 gün önce yaşanan Karlov Suikasti, dizideki bir diğer ayrıntıyı gözler önüne serdi.

Dizideki suikastçi ressam büyükelçinin neden öldürülmesi gerekiğini de şöyle açıklıyordu: "Yarınki anlaşmayı imzalarsa mahvoluruz. Türkiye'yi kimse tutamaz. Ortadoğu'nun yeniden yükselen yıldızı olur. Buna engel olmak zorundayız. Batı ile bu ülke köprüleri atmalı artık."

Sergide ziyaretçilere servis yapan garsonlardan birisi silahını çıkararak büyükelçiye suikast girişiminde bulunuyor ancak oradaki polisler tarafından vurularak öldürülüyor. Daha sonra ressam silahını çekiyor fakat o da polisler tarafından öldürülüyor.

YOUTUBE ABD MERKEZLİ PROPAGANDANIN YANINDA

FETÖ'cü yapılanmalara yönelik soruşturma kapsamında 2014 yılında başlatılan soruşturma kapsamında Zaman Gazetesi, Samanyolu TV, Cihan Haber Ajansı gibi pek çok FETÖ propagandası yapan kuruma el konularak kayyum atanmış, bu kurumların sonrasında kapatılmasına karar verilmişti. Küre TV ise mekrezini ABD'ye taşımış ve FETÖ’cü kuruluşlara propaganda desteği sağlamaya devam etmişti. Youtube ise bugüne kadar terör propagandası yapan örgüte karşı bu konuda hiçbir adım atmadı.

FETÖ'NÜN SOSYAL MEDYA OPERASYONUNA KINAMA

Öte yandan sansür sonrası Uluslararası Medya Erformasyon Derneği Sosyal Medya hesabından attığı tweet ile Youtube'un skandal kararını kınadı.

We condemn @youtube to impose access restriction to @yirmidorttv. Obviously it's a censor. @ersoydede https://t.co/GpS1rxBEcD