Eylül ayı memur alımı 2018 KPSS’li KPSS’siz kamu işçi memur personel alımı şartları ( Lise, Ön Lisans ve Lisans )nelerdir? Eylül ayı 2018 yılı kamu kurum ve kuruluşlarlarına bağlı 3800 memur ve kamu personeli alımı yapan ve ilana çıkanları haberimizde derledik. Binlerce kamu personeli olmak isteyen aday KPSS’li KPSS’siz memur alımlarını araştırıyor.Adaylardan genel olarak 657 sayılı devlet memurları kanunun 48. maddesi kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Herhangi bir suç hükümlülüğü bulunmamak, Sağlık açısından görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak ve bunu sağlık kurumlarından alınacak sağlık raporu ile kanıtlamaları gerekmektedir. Ayrıca herhangi bir sosyal güvenik kurumundan yaşlı veya emekli aylığı almıyor olmak ve yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek nitelikleri de aranacaktır.

2018 ( Lise, Ön Lisans ve Lisans ) KPSS'li ve KPSS'siz Eylül Ayı Kamuya İşçi Memur Personel Alımları!

Eylül ayı için yeni memur personel alım ilanları yayımlandı! Yayımlanan ilanlara göre Eylül ayında kamuya binlerce memur personel alımı yapılacak. Buna göre adayların söz konusu ilanlara başvuru yapabilmeleri için belirtilen nitelikleri taşımak zorundadırlar. Adaylardan bazı genel ve özel nitelikle aranacak olup, İşinOlsa.com ekibi olarak sizler için bu bilgileri haberimizin devamında detaylı bilgi olarak belirttik.

Ayrıca Eylül ayı kamu memur alımı, personel alımı ve işçi alımı ilanları için adaylara bazı değerlendirmeler sonucunda sözlü, yazılı veya uygulamalı gibi mülakatlar yapılacaktır, Adayları bu sınavları başarılı olarak tamamlamaları sonucunda kadro giriş işlemleri gerçekleştirilecektir.

KİMLER EYLÜL AYINDA MEMUR OLABİLİR?

Ülkemizde bulunan kamu kurum veya kamu kuruluşları bünyelerindeki memur personel eksikliğini gidermek için adaylardan bazı nitelikler aramaktadırlar. Adayların bu nitelikleri yerine getirmeleri durumunda başvuru işlemleri geçerli sayılacaktır. Buna göre adaylardan bazı genel ve özel nitelikler aranmaktadır. Adayların eğitim seviyesine göre ve pozisyonuna göre aranan nitelikleri taşımak zorunda olduklarını belirtmek isteriz.

ADAYLARDAN ARANAN GENEL ŞARTLAR:

Adaylardan genel olarak 657 sayılı devlet memurları kanunun 48. maddesi kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Herhangi bir suç hükümlülüğü bulunmamak, Sağlık açısından görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak ve bunu sağlık kurumlarından alınacak sağlık raporu ile kanıtlamaları gerekmektedir.

Ayrıca herhangi bir sosyal güvenik kurumundan yaşlı veya emekli aylığı almıyor olmak ve yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek nitelikleri de aranacaktır.

ADAYLARDAN ARANAN ÖZEL ŞARTLARI:

Yukarıdaki genel niteliklere ek olarak adaylardan, Yaş şartı, Eğitim şartı, KPSS şartı, YDS şartı gibi nitelikler aranmaktadır. Aşağıda bu niteliklere detaylı bir şekilde ulaşacaksınız.

Eğitim Şartı:

Adaylardan eğitim niteliğinde, pozisyonuna göre belirtilen eğitim seviyesinde mezun olmaları gereklidir. Buna göre adayların en az lise mezunu olmaları, Ön lisans veya Lisans mezunu olmaları gereklidir. Lisans mezunları için yükseköğretim kurumlarının belirtilen bölümlerinden mezun olmaları ve yurtdışında eğitim almış olanlar için YÖK tarafından onaylanan denkliği ile birlikte bölümünde denkliği bulunan bölümlerden mezun olmuş olmaları gerekmektedir.

KPSS Şartı:

Tüm memur olma yolunda ilerleyen adayların mutlaka Kamu Personeli Seçme Sınavı ( KPSS )'ye girmiş olmaları gereklidir. Buna göre adaylardan, ÖSYM tarafından yapılan 2016, 2017 veya 2018 yıllarına ait Kamu Personeli Seçme Sınavından Lise mezunları için KPSSP94, Ön Lisans mezunları için KPSSP93 ve Lisans mezunları için KPSSP3 puan türünden, en az 50, 55 ,60 gibi puanlar almış olmaları gerekmektedir.

Yaş Şartı:

Memur olma yolunda ilerleyen adayların bakanlıklara başvuru yapacaklardan genel de 35 yaş, Askerli personel alımlarından 26, Zabıta Memuru alımlarından 30 ve Polis Alımlarından 27 yaşından büyük olmamaları gerekmektedir. Ancak bazı kurumlar 40 yaş şartı da aranmamak tadır. Özellikle Dışişleri bakanlığı Yurtdışı konsolosluk için sekreter alımlarından 41 yaşından büyük olmamak şartı aranmaktadır.

YDS Şartı:

Bazı kamu kurumları veya kamu kuruluşları adaylardan Yabancı Dİl SInavı ( YDS ) şartı aramaktadır. Bu yönde adayların son 5 yıl içerisinde yapılan Yabancı Dİl Sınavından belirtilen dil de taban puanı almış olmaları gerekmektedir.

KPSS ŞARTI OLMADAN MEMUR OLMA:

Bazı kamu kurumları adaylardan Kamu Personeli Seçme Sınavı şartı olmadan alım yapmaktadırlar. Özellikle bazı belediyeler, TÜBİTAK, Askeri Komutanlıklar adaylardan kamu personeli seçme sınavı şartı aramıyor. Özellikle en az ilköğretim mezunu alım yapan kamu kurumları adaylardan Kamu Personeli Seçme Sınavı şartı aramamaktadır.

HANGİ KURUMLAR ALIM YAPACAK:

Eylül ayında kamuya bir çok kamu kurumu alım yapacak. Buna göre Bakanlıklar, Belediyeler, Bazı Üniversiteler, Milli Savunma Bakanlığı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Jandarma ve Türk hava yolları gibi kamu kurumları veya kamu kuruluşları binlerce personel adayı alımı yapacaklar.

GİRİŞ SINAVI:

Adayların Kamu Personeli Seçme Sınavından almış oldukları puan durumuna göre kurum tarafından bir sıralama yapılır ve çıkan sonuca göre adaylar değerlendirilir ve kurum tarafından belirtilen kadro sayısının kat sayısı kadar aday Giriş sınavına davet edilir. Sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi Kurumların resmi İnternet sayfalarında liste şeklinde yayımlanmaktadır. Buna göre adaylara önce Yazılı ve sonrasında sözlü sınav yapılır.

BAŞVURULAR:

Başvuru yapacak adaylar başvurularını kamu kurumları tarafından belirtilen tarih aralığında başvuru yapmaları gerekmektedir. Buna göre adayların başvuru süresi içerisinde mutlaka kurum tarafından belirtilen yöntemde başvuru yapmaları gerekmektedir. Buna göre adaylardan, Şahsen, posta, Elektronik ortamda başvuru yapmaları gerekmekte olduğunu belirtmek isteriz.

EYLÜL AYI İLANLARINI TAKİP ETME:

İşin Olsa olarak mobil uygulaması hazırladık ve yakın zaman içerisinde yayına almıştık. Sizlerde bu uygulamasını telefonunuza indirerek anlık olarak yayımlanan memur personel alım haberlerinden haberdar olabilirsiniz. Eylül ayında yayımlanan tüm ilanları cebinize bildirim olarak alabileceksiniz. Mobil uygulamamız İOS ve Andorid cihazlar için geçerlidir.

EYLÜL AYI MEMUR PERSONEL ALIMLARI

Hazırlanan ilgili tablo üzerinden, Alım yapacak kuruma, KPSS şartı olup olmadığına, Hangi kurumun kaç personel alımı yapacağına, Son başvuru tarihine ve ilanın detaylarına ulaşarak ilanlara başvuru yapabilirsiniz.