2018 İŞKUR 103 bin memur personel alımları ne zaman İŞKUR iş ilanları başvuru şartları koşulları

İŞKUR iş ilanları 2018 İŞKUR 103 bin memur personel alımları ne zaman başvuru şartları nelerdir? Başvurular Türkiye İş Kurumu internet sitesi üzerinden ve İŞKUR şubelerinden yapılacak. Muhtemek adaylar başvuru yapacakları ilan detaylarını İŞKUR e-şube portalına üyelik girişi yaparak görebilirler. Başvuru şartlarına uyan adaylar ilanlara son başvuru tarihinden önce başvuru işlemini gerçekleştirmesi gerekiyor.İŞKUR il ve ilçelerde bulunan şubelerden iş ve meslek danışmanları aracılığı ile de başvuru yapılabilmektedir.Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), iş ve işçi bulmaya aracılık eden önemli bir kamu kuruluşudur. Günümüze kadar çok sayıda kişiyi bir işe yerleştiren veya şirketlere personel temin eden İŞKUR, istihdama önemli katkılar sağlıyor. İşsizlik, Türkiye’nin ve dünyanın önemli bir sorunu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre işsizlik yüzde 12 seviyesinde. Yani Türkiye genelinde 3 milyon 715 bin işsiz var. İşçi ile işvereni buluşturan İŞKUR, işsizlik oranları arttıkça daha da önemli bir konuma yerleşti. Ekonomik gelişmelere paralel olarak İŞKUR’un iş yükü azalıyor veya artıyor. İŞKUR, sadece iş ve işçi bulma fonksiyonu icra etmiyor. İstihdamın korunması ve geliştirilmesi gibi görevleri de bulunuyor.

İŞKUR İŞ İLANLARI

Kamu Kurumları veya Özel Sektör Firmalarında işçi statüsüyle çalışmak üzere iş arayanlar, ister internet Şubesi isterse en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü aracılığıyla sisteme üye olup, özgeçmişlerini kayıt ettikten sonra yine İnternet Şubesini kullanarak; Kişisel bilgileriyle eşleşen iş ilanlarına doğrudan ulaşabilirler, Çeşitli kriterler girerek yurtiçi iş ilanlarını arayabilir, kişisel bilgileriyle eşleşebilen ilanlara başvurabilirler, Çeşitli kriterler girerek yurtdışı iş ilanlarını arayabilir, yurtdışındaki işyerlerine işgücü sevk etmek isteyen işverenlerin iletişim bilgilerine ulaşarak kendileriyle doğrudan temasa geçebilirler, Bilgi sahibi olmak istedikleri memur ilanları vb. gibi yukarıdaki kapsamın dışında kalan diğer iş ilanlarına ulaşabilirler.

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

İş arayanlar, ister İŞKUR'un internet sitesinden, ister en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü'nden sisteme üye olup kendine uygun işe başvurabiliyor.

İş arayanlar İŞKUR'un sitesine özgeçmişlerini kayıt ettikten sonra; kişisel bilgileriyle eşleşen iş ilanlarına doğrudan ulaşabiliyor.

Yurtiçi, yurtdışı iş ilanlarını arayabiliyor, işverenlerle doğrudan temasa geçebiliyor.

Türkiye İş Kurumu resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan ilanlarla ile Türkiye Geneli 103 binden fazla işçi, memur ve personel alımı yapılacak.

8 Ağustos 2018 tarihinden itibaren Türkiye geneli yapılacak alımların detayları şöyle;

İŞKUR üzerinden kamu personeli, işçi ve memur alımları ilanlarını yayımlamaya devam ediyor. Türkiye İş Kurumu'nun internet sitesi üzerinden en az lise mezunu olmak üzere personel alımı yapılan bir çok meslek ilanları bulunuyor.Türkiye İş Kurumu en yüksek sayıda personel ihtiyacı için ilanları İŞKUR sitesi üzerinden yayımladı.

Türkiye İş Kurumu internet sitesi üzerinden 8 Ağustos 2018 tarihinden itibaren en çok alım beden işçisi mesleğinde bulunuyor. Özel sektöre ait ilanlarda beden gücü ile yapılacak olan alımlarda okur yazar olma şartı yeterli oluyor. İlanlara başvuru şartları dikkatlice incelendiğinde görevini yapmaya engel herhangi bir sağlık engelinin bulunmaması şartları da yer alıyor. Diğer en çok alım yapılan mesleklerde Satış uzmanı alımları olduğu görülüyor. Yaklaşık olarak 4 Bin civarı satış uzmanı istihdam edilecek. Temizlik görevlisi olarak çalıştırılmak üzere 4 Bin personel alım ilanı bulunuyor. Özel güvenlik görevlisi alımlarında silahlı ya da silahsız güvenlik sertifikası şartı aranıyor. 8 Ağustos 2018 tarihinden itibaren 3 Bin civarı özel güvenlik görevlisi alımı yapılacak. Büro memuru, muhasebeci, ambar görevlisi gibi pozisyonlarda toplamda 4 Binden fazla personel alım ilanı yayında bulunuyor.

En çok alım yapılan pozisyonlar şöyle;

Beden İşçisi - 25 Bin 507

Satış Danışmanı / Uzmanı - 4 Bin 340

Temizlik Görevlisi - 4 Bin 151

Güvenlik Görevlisi - 3 Bin 787

Makineci - 2 Bin 636

Garson (Servis Elemanı) - 2 Bin 562

Konfeksiyon İşçisi - Bin 716

Kasiyer - Bin 699

Reyon Görevlisi - Bin 622

Büro Memuru (Genel) - Bin 493

Şoför-Yük Taşıma - Bin 323

Ön Muhasebeci - Bin 274

Gazaltı (Kaynakçısı- Bin 194

Turizm Ve Otelcilik Elemanı- Bin 142

Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi- Bin 138

Ambar/Depo Görevlisi - Bin 64

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Başvurular Türkiye İş Kurumu internet sitesi üzerinden ve İŞKUR şubelerinden yapılacak. Muhtemek adaylar başvuru yapacakları ilan detaylarını İŞKUR e-şube portalına üyelik girişi yaparak görebilirler. Başvuru şartlarına uyan adaylar ilanlara son başvuru tarihinden önce başvuru işlemini gerçekleştirmesi gerekiyor.İŞKUR il ve ilçelerde bulunan şubelerden iş ve meslek danışmanları aracılığı ile de başvuru yapılabilmektedir.

İŞKUR nedir, görev ve yetkileri nelerdir?

İŞKUR, eski adı "İş ve İşçi Bulma Kurumu" olan iş ve işçi arayanların başvurduğu bir kurumdur. İşsizlik Maaşı, İŞKUR'u önemli bir kurum haline getirdi. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), iş ve işçi bulmaya aracılık eden önemli bir kamu kuruluşudur. Günümüze kadar çok sayıda kişiyi bir işe yerleştiren veya şirketlere personel temin eden İŞKUR, istihdama önemli katkılar sağlıyor. İşsizlik, Türkiye’nin ve dünyanın önemli bir sorunu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre işsizlik yüzde 12 seviyesinde. Yani Türkiye genelinde 3 milyon 715 bin işsiz var. İşçi ile işvereni buluşturan İŞKUR, işsizlik oranları arttıkça daha da önemli bir konuma yerleşti. Ekonomik gelişmelere paralel olarak İŞKUR’un iş yükü azalıyor veya artıyor. İŞKUR, sadece iş ve işçi bulma fonksiyonu icra etmiyor. İstihdamın korunması ve geliştirilmesi gibi görevleri de bulunuyor.