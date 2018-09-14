Memur alımı 2018 Eylül ayı İŞKUR En Az İlköğretim ve Lise personel alımı başvuru şartları nelerdir? Binlerce kişi devlet memuru olabilmek için kamuda çalışmak istiyor. Eylül ayı İŞKUR memur alımı şartları neler? En az lise mezunu memur alımı ne zaman yapılacak? Özel sektör ve kamu kurumlarının personel alımları geçekleştirmeye devam etmekte buna göre, Kamu için yayımlanan ilanlara göre kamuya çok sayıda devlet kurumu iş., personel ve memur alımı yapmaktadır. Personel alımlarına hız veren kurumlar ilanlar yayımlamaya devam etmekte buna göre, Temmuz ayının son bulması ve Ağustos ayının girmesi ile beraber personel alımları gerçekleşmekte, Kamu kurumları ve kamu kuruluşları tarafından yayımlanan ilanlara göre kamuya binlerce memur ve personel alımı yapılacak. Söz konusu ilanlar bakanlıkların resmi internet sitesinde, Türkiye İş kurumu üzerinde ve Devlet Personel Başkanlığı tarafından yayımlanmaktadır. Yayımlanan ilanlara göre devlet kurumları kamuya işçi, Kamu Personeli ve memur alımı yapacaklar. Ayrıca Bazı Devlet Kurumlarıen az ilköğretim mezunu alım yapmaktadırlar.

En Az İlköğretim ve Lise memur alımı 2018

Kamuya Devlet Kurumları 5.112 İşçi, Kamu Personeli ve Memur Alımı Yapıyor!

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Bu ilanlara başvuru yapacak adayların mutlaka belirtilen nitelikleri taşımaları gerekmektedir. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar başvuru yapabilecekler. Buna göre adaylardan genel ve özel nitelikler aranmaktadır. Tüm başvuru şartlarını taşıyan erkek ve bayan adaylar başvuru yapabilir. İşin Olsa.com ekibi olarak sizlere başvuru şartlarını aşağıda sunmaktayız.

ADAYLARDAN ARANAN GENEL ŞARTLAR:

Adaylardan genel olarak, 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesine göre, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Herhangi bir suç hükümlülüğü bulunmamak ( Eski Hükümlü ilanlar hariç ), Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, Engelli olan personeller için engelli olduğunu gösterir belgeye sahip olmak ve mevcut engelli pozisyonunda çalışmasına mani durum olmamak, Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlı veya emekli aylığı almıyor olmak, Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek gibi genel şartlar aranır.

ÖZEL ŞARTLAR:

Adaylardan yukarıdaki nitelikler le birlikte özel olarak, Alım yapılacak pozisyon için belirtilen eğitim seviyesinde olmak ( En az ilköğretim mezunu olmak kaydı ile, Lise, Ön Lisans ve Lisans mezunu ), Pozisyon için belirtilen belgelere sahip olmak, Belirtilen eğitim seviyesinde ve alanda eğitimini tamamlamış olmak, İlgili kurumun yapacağı sınav tarihi ile veya Ocak ayının ilk günü itibari ile 35 yaşını doldurmamış olmak ( zabıta memuru alımı için 30 yaşını doldurmamış olmak ) ve ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 55, 60, 70 puan almış olmak gibi nitelikler aranır.

ALIM YAPACAK DEVLET KURUMLARI:

Söz konusu yayımlanan ilanları İşin Olsa.com ekini olarak sizlere sıralayacak olursa Sultangazi Belediyesi 25, Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğimi Merkezi 3 bin , 5 Farklı üniversite 420 perosnel, İçişleri Bakanlığı 72, ve Milli Eğitim Bakanlığı 1535 işçi personel olmak üzere toplamda 5 bin 112 kişilik kadro ile alım yapacaklar.

Buna göre Sultangazi Belediyesi, Zabıta Memuru, Memuri Bilgisayar İşletmeni, ve Veri hazırlama ve Kontrol İşletmeni alacak. Polis Amirleri Eğitim Merkezine ise 2 bin 700 Erkek ve 300 bayan Komiser Yardımcısı alınacak. 5 farklı üniversite çok sayıda sağlık personeli pozisyonunda alım yapacak ve Milli Eğitim Bakanlığı farklı pozisyonlarda 1002 Engelli ve 533 Eski hükümlü işçi alacak. İçişleri Bakanlığı ise 72 Sözleşmeli Perosnel alacak.

BAŞVURULAR:

Başvuru yapacak adaylar başvurularını kurum tarafından belirtilen şekilde yapmaları gereklidir.Bazı kurumların başvuruları Türkiye İş Kurumu üzerinden alınıyorken bazıları ise bakanlığa şahsen veya Resmi internet sitesi üzerinden Elektronik ortamda yapılmaktadır. Adaylar başvurularını belirtilen başvuru süreleri içerisinde gerçekleştirmeleri gereklidir. Başvuru süresi dışında yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.