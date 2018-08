PTT yazılı sınav ne zaman PTT personel alımı 2018 GAZİSEM sınav giriş belgesi sorgulama ekranı! Vatandaşlar internet üzerinden PTT sınav giriş belgesi ve sınav yerleri detaylarını sorguluyor. PTT bünyesine 5 bin personel alımı yapmak için yapılacak olan yazılı sınav, 12 Ağustos Pazar günü gerçekleşecek. Peki PTT sınav giriş yerleri belli oldu mu? PTT yazılı sınavı hangi illerde yapılacak, sınav kuralları nelerdir? Detaylar haberimizde yer almaktadır. PTT 5 bin personel alımı için 12 Ağustos Pazar günü yapılacak olan sınavın giriş belgeleri, 2 Ağustos 2018 tarihinde http://gazisem.gazi.edu.tr internet adresinde ilan edilecek ve adayların cep telefonlarına gönderilecek. Adaylar sınav giriş belgelerini belirlenen tarihten itibaren http://gazisem.gazi.edu.tr internet adresinden temin edeceklerdir.

PTT YAZILI SINAV NE ZAMAN?

PTT yazılı sınavı 12 Ağustos tarihinde Ankara, İstanbul Avrupa, İstanbul Anadolu, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Samsun, Van, Gaziantep, Diyarbakır, Trabzon, Eskişehir, Kocaeli, Kayseri, Konya, Malatya, Erzurum olmak üzere 17 farklı il merkezinde yapılacak. PTT Uzman Yardımcısı (Mütercim-Tercümanlık), Gişe ve Büro Görevlisi yazılı sınav süresi 120 (yüz yirmi) dakika, Avukat, Mimar, Mühendis, PTT Uzman Yardımcısı (Mütercim-Tercümanlık hariç), Tekniker, Postacı, yazılı sınav süresi 150 (yüz elli) dakika olup; sınav saat 10:00 da başlayacak ve 12:00 ile 12:30 da tamamlanacak.

Yazılı sınav başladıktan sonra ilk 15 dakika içinde gelen adaylar sınava alınacak, ilk 30 dakika içinde ise sınav salonunda hiçbir aday çıkartılmayacaktır. Sınav bitimine 10 dakika kala sınav salonundan hiçbir aday çıkartılmayacak.

SINAVA ALINMAYACAK ARAÇ VE GEREÇLER

Adaylar sınava alınırken; yanlarında her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah, çanta, cüzdan, sözlük, hesap makinesi, cep telefonu, saat, anahtarlık, telsiz, radyo gibi kaynaklar, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth ve benzeri cihazlar ile kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük (alyans hariç), broş ve diğer takılar, her türlü plastik, cam eşya ve metal içerikli eşyalar, her türlü elektronik/mekanik cihaz ve her türlü müsvedde kâğıt, defter, ders notu, kitap, sözlük, dergi, gazete ve benzeri yayınlar, cetvel, pergel, açıölçer vb. araçlar ile sınav binalarına girmesine izin verilmeyecektir.

PTT SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

SINAV KURALLARI NELER?

Söz konusu sınava girişte adaylar, Üniversite tarafından hazırlanmış olan Sınav Giriş Belgesi, T.C. kimlik numarasını gösteren bir kimlik belgesi (T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı/T.C. Kimlik Numaralı Sürücü Belgesi/ T.C. Kimlik Kartı/Geçerli Pasaport) ile yanlarında koyu siyah yumuşak uçlu kurşun kalem, kalemtıraş, leke bırakmayan yumuşak silgi getireceklerdir.

Sınav Giriş Belgesi ve T.C. kimlik numarasını gösteren bir kimlik belgesi (T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı/T.C. Kimlik Numaralı Sürücü Belgesi/ T.C. Kimlik Kartı/Geçerli Pasaport) yanında bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Adaylar sınav giriş belgelerinde belirtilen kurallara uymak zorundadır.

SINAVIN YAPILACAĞI İLLER VE SINAV SÜRESİ!

