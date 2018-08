9 Ağustos Milli Piyango çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı mpi.gov.tr Milli Piyango sonuçları çekilişi sıralı tam liste

Milli Piyango sonuçları 9 Ağustos çekilişi yapıldı mı? Milli Piyango sonuçları ne zaman saat kaçta çekilecek? 9 Ağustos Milli Piyango çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı erişime açıldı mı? Milli Piyango sonuçlarna göre kazanan numaralar nedir? Milli Piyango sonuçları sıralı tam liste yayınlandı mı? Bilet sorgulama nasıl yapılır? soruların yanıtları merak konusu oldu. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar Milli Piyango çekiliş sonuçlarını merakla bekliyor. En son gerçekleşen Milli Piyango çekilişinde büyük ikramiyenin kazanı 2500000 TL'nin sahibi olmuştu. Durum böyle olunca, binlerce vatandaş da Milli Piyango bileti alarak 9 Ağustos çekiliş sonuçlarını beklemeye koyuldu. Türkiye genelinde binlerce vatandaşın şansını denediği, Milli Piyango'nun 9 Ağustos çekiliş sonuçları merakla bekleniyor. Milli Piyango çekilişleri, her ayın 9, 19, ve 29'uncu günleri çekiliş yapılacak şekilde uygulanır. Belirtilen tarihlerde veya bu tarihlerin dışında, çekiliş günleri ve planları farklı özel çekilişler düzenlenebilir. Her yıl 31 Aralık günü yılbaşı özel çekilişi yapılır. Yönetim Kurulu, çekiliş tarihleri ile özel çekiliş tarihlerini belirlemeye, değiştirmeye veya kaldırmaya yetkilidir. İkramiyelerin ödenmesine esas olarak İdare ve satış merkezleri yetkilidir. İşte Milli Piyango sonuçları 9 Ağustos çekilişi sorgulama ekranı



MİLLİ PİYANGO NE ZAMAN SAAT KAÇTA ÇEKİLECEK?



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Ankara Kızılay'da bulunan hizmet binasında çekiliş heyeti ve noter huzurunda yapılan çekilişler, her ayın 9,19 ve 29'unda düzenli olarak yapılıyor. Milli Piyango oyununun büyük ikramiye ve amorti çekilişleri saat 18.00'de başlıyor. 9 Ağustos çekilişi, canlı olarak Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesi üzerinden, çekilişin başladığı saat itibariyle izlenebiliyor.







29 TEMMUZ MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİNDE HANGİ NURALAR ÇIKTI?



29 Temmuz 2018 Milli Piyango çekilişi gerçekleşti. Noter huzurunda gerçekleşen çekiliş sonrası Milli Piyango Çekiliş sonuçları tam listesi belli oldu.

29-07-2018 Tarihli Kazanan Tüm Biletlerin Listesi



Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: SAYISAL SİSTEM-, AYDIN-MERKEZ, İSTANBUL-MERKEZ, İSTANBUL-MERKEZ







2500000 TL ikramiye kazanan numaralar



179604



200000 TL ikramiye kazanan numaralar



215698



20000 TL ikramiye kazanan numaralar



291223



10000 TL ikramiye kazanan numaralar



114307 209237



5000 TL ikramiye kazanan numaralar





200584 328539 353373



Son 5 rakamına göre 400 TL ikramiye kazanan numaralar



01861 15378 50720 71777 72432 73345



74284 77085 78630 79132



Son 4 rakamına göre 200 TL ikramiye kazanan numaralar



0777 3517 4010 4012 5265 6909



7714 8258 8520 9634



Son 3 rakamına göre 100 TL ikramiye kazanan numaralar



152 201 418 433 466 582



603 753 861 884



Son 2 rakamına göre 48 TL ikramiye kazanan numaralar



01 24 39 64 69 86



89 93



Son 1 rakamına göre 24 TL ikramiye kazanan numaralar



4 7



2500 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar



079604 109604 119604 129604 139604 149604



159604 169604 170604 171604 172604 173604



174604 175604 176604 177604 178604 179004



179104 179204 179304 179404 179504 179600



179601 179602 179603 179605 179606 179607



179608 179609 179614 179624 179634 179644



179654 179664 179674 179684 179694 179704



179804 179904 189604 199604 279604 379604



479604

MİLLİ PİYANGO İKRAMİYESİ NASIL ALINIR?



Milli Piyango çekilişi sonucunda; son 3 rakama kadar olan ikramiyelerin ödemesi sabit bayiler ve gezici bayiler aracılığı ile yapılır. Milli Piyango İdaresi’nin yetki verdiği bayiler, son dört ve son beş rakama kadar olan ikramiyeler için de ödeme yapabilirler. Bayiler için belirlenen ödeme miktarları dışındaki tutarlar, bayi yetkisinin dışında kalır. Baş bayiler ile sanal ortam bayileri, Milli Piyango İdaresi ile imzaladıkları sözleşme kapsamında belirlenen ikramiye ödemelerini de yapabilirler.



Özel olarak gerçekleştirilen yılbaşı çekilişleri ile bilet kupürüne bakılmadan 1 milyon lira ve üzerindeki ikramiyelerle yıl içerisinde yapılan diğer çekilişlerin büyük ikramiyeleri sadece Milli Piyango İdaresi tarafından ödenebilir. Belirlenen bu ikramiye miktarlarının altında olan ikramiyeler ise Milli Piyango İdaresi şubeleri tarafından ödenebilir. Gerekli görülmesi durumunda, bayilerin yapacağı ikramiye ödeme miktarı Milli Piyango İdaresi tarafından azaltılabilir ya da arttırılabilir.



MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?



Milli Piyango çekilişleri yılbaşı gibi özel günlerde ve her ayın 9, 19, ve 29’uncu günlerinde düzenlenir. Çekiliş, Milli Piyango İdaresi’nin mpi.gov.tr internet sitesinde canlı olarak yayınlanır. Canlı yayın, noter huzurunda gerçekleştirilir. Çekilişte kazanan sayılar belirlenir. mpi.gov.tr internet sitesinde canlı yayın tekrarı ve ikramiye kazanan sayılar ilan edilir. Çekilişlere katılanlar, tam listeye ve geçmiş çekiliş sonuçlarına da internet sitesi üzerinden ulaşabilirler.



MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

Milli Piyango çekilişlerine, 18 yaşından küçük olanlar katılamaz. Katılsalar bile Milli Piyango İdaresi tarafından ikramiye ödemesi yapılmaz. Kazanılan ikramiyelerin bir yıl içerisinde alınması gerekir.