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On Numara çekildi (23 Ocak)

On Numara oyununun bu haftaki çekilişi yapıldı.

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Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 755'ci haftanın kazandıran numaraları 5, 9, 10, 20, 25, 26, 27, 34, 38, 39, 40, 44, 47, 53, 55, 62, 64, 66, 70, 71, 74 ve 80 olarak belirlendi.

On Numara çekilişinde 10 bilen 5 kişiye, 118 bin 98'er lira ikramiye verildi.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 9 bilen 88 kişi 2 bin 313 lira 15'er kuruş, 8 bilen bin 647 kişi 124'er lira, 7 bilen 17 bin 198 kişi 22 lira 70'er kuruş, 6 bilen 99 bin 753 kişi 4 lira 5'er kuruş ve hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 167 bin 422 kişi ise 3 lira 15'er kuruş ikramiye kazandı.

On numarayı bilen talihlilerin kuponlarını, İstanbul-Beşiktaş, Adana-Seyhan, Hatay-Samandağı, Bursa-Mustafakemalpaşa ve Trabzon-Ortahisar'dan yatırdığı belirtildi.

Toplam 2 milyon 320 bin 49 lira ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya, 811 bin 122 lira 41 kuruş KDV, 452 bin 172 lira 26 kuruş ise Şans Oyunları Vergisi olarak aktarıldı.

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