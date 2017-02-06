On Numara çekildi (6 Şubat)

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftanın kazandıran numaraları 2, 7, 8, 12, 17, 19, 23, 24, 26, 31, 35, 40, 45, 47, 49, 56, 58, 60, 61, 73, 75 ve 80 olarak belirlendi.

On Numara çekilişinde 10 bilen 3 kişi, 99 bin 342 lira 45'er kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 9 bilen 79 kişi 2 bin 515 lira 80'er kuruş, 8 bilen bin 564 kişi 127 lira 45'er kuruş, 7 bilen 16 bin 209 kişi 23 lira 45'er kuruş, 6 bilen 99 bin 112 kişi 4 lira, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 163 bin 235 kişi ise 3 lira 15'er kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte 10 bilen talihlilerin kuponlarını Ankara'nın Çankaya, İstanbul'un Güngören ve Mersin'in Akdeniz ilçelerinden yatırdığı belirtildi.

Toplam 1 milyon 986 bin 846 lira 65 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya 792 bin 104 lira 19 kuruş KDV, 441 bin 521 lira 48 kuruş ise Şans Oyunları Vergisi olarak aktarıldı.