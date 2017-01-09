On Numara çekildi (9 Ocak)
On Numara oyununun 753'ncü hafta çekilişi yapıldı.
- AA
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftanın kazandıran numaraları 3, 11, 12, 15, 24, 26, 27, 28, 34, 36, 39, 53, 56, 59, 62, 63, 65, 70, 75, 77, 78 ve 80 olarak belirlendi.
(Sürecek)
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