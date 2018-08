Şans Topu çekiliş sonuçları MPİ 15 Ağustos Şans Topu çekilişi bilet sonucu sorgula mpi.gov.tr

Şans Topu çekiliş sonuçları MPİ 15 Ağustos Şans Topu çekilişi bilet sonuçları sorgulama ekranı erişime açıldı mı? Milli Piyango Şans Topu 15 Ağustos Çarşamba 2018 çekilişi ne zaman saat kaçta çekilecek? Şans Topu'nda kazandıran numaralar açıklandı mı? Çarşamba günlerinin vazgeçilmez şans oyunu olan Şans Topu'nun sonuçları belli oldu. Binlerce vatandaş MPİ Şans Topu sonuç sorgulama ekranı üzerinden kazanan numaraları araştırıyor. Şans Topu (5+1) sonuçları, 15 Ağustos 2018’de saat 21: 20'den itibaren MPİ’nin canlı yayın sayfasında açıklandı. Vatandaşlar 15 Ağustos Şans Topu sonuçlarını MPİ Şans Topu sonuç sorgulama ekranından bilet sorgulaması yapabilir. Şans Topu 15 Ağustos çekiliş sonuçlarını merakla bekleyen vatandaşlar geçen hafta iki kişinin kazandığı Şans Topu'nun bu haftaki sonuçlarını merak ediyor. Geçen hafta 895. kez gerçekleşen Şans Topu çekilişinde 5+1 bilerek büyük ikramiyeyi kazanan iki kişi olmuş ve bu kişiler 338.437,40 TL'lik büyük ikramiyenin sahibi olmuşlardı. 5 bilen kişi sayısı ise 17 olmuş ve bu kişiler 3.981,95 TL'lik ikramiyenin sahibi olmuştu. İşte Milli Piyango Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı mpi.gov.tr adresi...

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SAAT KAÇTA?

Şans Topu sonuçları hakkında araştırmalarını sürdüren milyonlarca vatandaş heyecanlı ve umutlu bekleyişini sürdürüyor. Geçen hafta büyük ikramiyeyi iki kişinin kazanması ile beraber Şans Topu biletlerine olan ilgi daha da arttı. Şans Topu çekilişi her zaman olduğu gibi bu hafta da 15 Ağustos 2018 tarihinde Ankara'da Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21.15'te gerçekleştirilecek.

8 AĞUSTOS ŞANS TOPU SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi tarafından her çarşamba çekilişi yapılan Şans Topu'nun bu haftaki sonuçları belli oldu. 4 Nisan 2018 tarihli 877. hafta Şans Topu çekilinde kazandıran numaralar 14 - 16 - 30 - 31 - 33 + 03 şeklinde...



YİNE DEVRETTİ



Şans Topu'nun bu haftaki çekilişinde büyük ikramiye ikinci kez devretti. Kimsenin 5+1'i bilememesi sebebiyle 1.689.135,33 TL'lik tutar gelecek haftaya devroldu. 5 bilen 10 kişi ise 8.709,25 TL kazandı.

ŞANS TOPU OYUNU NEDİR VE ÖZELLİKLERİ



Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.



Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.



Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.



Çekiliş sonrası ikramiye kazanan iştirakçilerimizden;

(1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.



Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.

ŞANS TOPU İKRAMİYESİ NASIL ALINIR?



Şans Topu çekilişleri sonucunda talihlilere 7 ikramiye grubunda ikramiye verilir. Şans Topu çekilişi, yaygın ikramiye olarak uygundur. Talihliler tarafından büyük ikramiye için gerekli olan artı 1’in bilinme olasılığı da diğer çekilişlere göre daha yüksektir. Çekilişte ikramiye kazananlardan;

1+1, 2+1, 3, 3+1 bilen talihliler loto bayilerinden,

4+1, 5 bilenler loto bayilerinden ya da Milli Piyango İdaresi şubelerinden,

5+1 bilen talihliler için de ikramiye ödemeleri Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yapılır.



Şans Topu çekilişlerine katılmak isteyenler için katılım sınırı bulunmaz. İstenilen sayıda kolon doldurularak çekilişe katılınabilir. Kazanılan ikramiyelerin bir yıl içinde alınması gerekir. Aksi halde bir yıl sonunda alınmayan ikramiyeler zaman aşımına uğrar. Bu ikramiyeler için de MPİ tarafından ödeme gerçekleştirilmez.







ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?



Şans Topu çekilişlerinde yaş sınırı bulunur. Çekilişlere 18 yaşından küçük olanlar tarafından katılım sağlanamaz. 18 yaşından küçük olanlar katılmış olsalar bile ikramiye ödenmez. Şans Topu çekiliş kuponu iki farklı kolondan oluşur. Birinci sayı kümesinde 1’den 34’e kadar ve ikinci sayı kümesinde 1’den 14’e kadar sayılar yer alır. Birinci kümeden 5, ikinci kümeden de 1 tane sayı seçilir ve işaretlenir. İşaretlemeler için kırmızı kalem kullanılmaması gerekir.



Doldurulan kolonların iptali için, kolon altında bulunan iptal kutucuğunun işaretlenmesi gerekir. Çoklu çekiliş seçeneği kullanılarak da oynanan sayıların birden fazla çekiliş için geçerli olası sağlanabilir. Şans Topu çekilişleri her hafta Çarşamba günü düzenlenir. Çekilişlere katılmak isteyenler, çekilişin gerçekleştirildiği Çarşamba günü saat 21.00’a kadar kupon doldurup oyun oynayabilirler.

SANS TOPU 1+1, 2+1, 3, 3+1, 4, 4+1 5, 5+1 TUTTURMA IHTIMALLERİ



Sans topu 1+1 tutturma ihtimali 1/33, yani oynanan her kolon için 33'te bir ihtimaldir. Oynanan her kolonda 1+1 tutturma ihtimali artar. Örnegin 5 kolon oynayan birisinin 1+1 tutturma ihtimali 5/33 yani 33 te 5 ihtimaldir.



Sans topu 2+1 tutturma ihtimali 1/107, yani oynanan her kolon için 107'de bir ihtimaldir. Oynanan her kolonda 2+1 tutturma ihtimali artar. Örnegin 5 kolon oynayan birisinin 2+1 tutturma ihtimali 5/107 yani 107 de 5 ihtimaldir.



Sans topu 3 tutturma ihtimali 1/74, yani oynanan her kolon için 74'te bir ihtimaldir. Oynanan her kolonda 5 tutturma ihtimali artar. Örnegin 5 kolon oynayan birisinin 3 tutturma ihtimali 5/74 yani 74 de 5 ihtimaldir.



Sans topu 3+1 tutturma ihtimali 1/960, yani oynanan her kolon için 960 da bir ihtimaldir. Oynanan her kolonda 3+1 tutturma ihtimali artar.



Sans topu 4 tutturma ihtimali 1/2067, yani oynanan her kolon için 2067 de bir ihtimaldir. Oynanan her kolonda 4 tutturma ihtimali artar.



Sans topu 4+1 tutturma ihtimali 1/26866, yani oynanan her kolon için 26866 da bir ihtimaldir. Oynanan her kolonda 4+1 tutturma ihtimali artar.



Sans topu 5 tutturma ihtimali 1/299660, yani oynanan her kolon için 299660 da bir ihtimaldir. Oynanan her kolonda 5 tutturma ihtimali artar.



Sans topu 5+1 tutturma ihtimali 1/3.895.584, yani oynanan her kolon için 3.895.584 de bir ihtimaldir. Oynanan her kolonda 5+1 tutturma ihtimali artar.