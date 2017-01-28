Sayısal Loto çekildi (28 Ocak)

Bin 55'inci hafta çekilişinde kazandıran numaralar 5, 6, 19, 21, 24 ve 26 olarak belirlendi.

Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen bir kişi, 1 milyon 684 bin 833 lira 10 kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 5 bilen 119 kişi 5 bin 962 lira 10'ar kuruş, 4 bilen 7 bin 41 kişi 76 lira 35'er kuruş, 3 bilen 138 bin 420 kişi 10 lira 85'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Çekilişte, 4 milyon 433 bin 760 lira 35'er kuruş ikramiye dağıtıldı.

Büyük ikramiyeyi kazanan kişinin kuponunu, Manisa'nın Soma ilçesinden yatırdığı belirtildi.

Hasılattan kamuya KDV olarak 1 milyon 763 bin 337 lira 28 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 985 bin 280 lira 7 kuruş aktarılacak.