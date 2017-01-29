Soma, milyonerini arıyor

Sayısal Loto'nun dünkü çekilişinde 6 bilen tek kişi 1 milyon 684 bin 833 lira 10 kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin kuponunu Soma'dan yatırdığı bildirildi. Kuponun yatırıldığı Soma ilçesinde Atatürk Caddesi üzerinde 20 yıldır şans oyunları bayisi işleten Uğur Sazak, daha önce de şans topu ve Sayısal Loto'dan büyük ikramiyeler kazandırdığını ancak en büyüğünü dün kazandırdığını belirtti. Kuponun makineden oynandığını açıklayan Sazak, büyük ikramiyeyi kazandırdığı için çok mutlu olduğunu belirtti.

Şanslının sürekli müşterilerinden biri olduğunu tahmin ettiğini ancak iş yerine gelmediğini belirten Sazak, iyi günlerde harcaması temennisinde bulundu. Somalılar şimdi tam 1 milyon 684 bin 833 lira 10 kuruş ikramiye kazanarak milyoner olan talihliyi merakla beklerken, talihli ise henüz ortaya çıkmadı.

Telefonları susmuyor

Büyük ikramiyenin Soma'dan çıktığını öğrenen birçok arkadaşı bayii işletmecisi Uğur Sazak'ı tebrik ederken, talihlinin kim olduğunu sormayı da ihmal etmedi. Öte yandan, Sayısal Loto oynayan bayi müşterileri bayiye gelerek kuponlarını sorgulattı. Büyük ikramiyenin Soma'ya çıktığını öğrenen müşteriler bir taraftan üzüldüler diğer taraftan da Soma'ya çıktığı için memnun oldular.