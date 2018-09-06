Süper Loto sonuçları 6 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı mpi.gov.tr’de

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SÜPER LOTO SONUÇLARI 6 EYLÜL 2018

Açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

GEÇEN HAFTANIN SÜPER LOTO SONUÇLARI

SÜPER LOTO 567. HAFTANIN SAYILARI: 8 - 19 - 31 - 39 - 42 - 47

Haftanın numaraları çekildikten sonra 567. hafta Süper Loto sonuçları ortaya çıktı. Milli Piyango İdaresi tarafından açıklanan Süper Loto sonuçlarına göre altı bilen çıkmayınca 2 milyon 897 bin 916 lira 32 kuruş ikramiye devretti.

Süper Loto çekilişinde 5 bilen 45 kişi 11 bin 624 lira 35'er kuruş, 4 bilen 2 bin 973 kişi 188 lira 65'er kuruş ve 3 bilen 61 bin 255 kişi 15 lira 85'er kuruş ikramiye kazandılar.

Oyunun Özellikleri

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir…

SÜPER LOTO'DA EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR

Milli Piyango İdaresi tarafından perşembe akşamları düzenlenen Süper Loto, şans oyunları içinde en büyük ikramiyeyi veren oyun olarak geçiyor. Bunda da devir sınırı olmamasının katkısı büyük. Süper Loto'da 1-54 sayıları içinden seçilen altı sayıyı doğru tahmin edenler büyük ikramiyeyi kazanıyor. Süper Loto, son bir yılda toplam 262 milyon 31 bin 423 TL 35 kuruş ikramiye dağıttı. Son bir yılda yapılan Süper Lot çekilişlerinde kazanılan en büyük ikramiye ise 42 milyon 532 bin 640 TL 20 kuruş. bu ikramiye aynı zamanda şans oyunlarında Türkiye'de bir kişinin kazandığı en büyük ikramiye olarak tarihe geçti.

Süper Loto'da son bir yılda en çok çıkan sayılarda 324 kez ile 13 ve 35 sayıları başı çekiyor. Bu sayıları 35 sayısı 316 kez çıkarak takip ediyor. 1 sayısı 292 kez, 45 sayısı 288 kez çıkarken 17 ve 4 sayıları 284 kez çekilişlerde çıkmış. 47 sayısı 280 kez çıkarken 20 sayısı 276 kez ile onun ardından geliyor. 33, 43, 23 ve 22 sayıları ise 272 kez çıkmış. Diğer sayıların dağılımı ise şöyle:

36 - 268 kez, 49 - 264 kez, 40 - 264 kez, 19 - 264 kez, 29 - 264 kez, 18 - 264 kez, 5 - 256 kez, 46 - 256 kez, 14 - 252 kez, 54 - 252 kez, 50 - 248 kez, 12 - 248 kez, 41 - 248 kez, 39 - 248 kez, 2 - 244 kez, 31 - 244 kez ve 10 - 244 kez

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR, İKRAMİYELER NEREDEN ALINIYOR?

Süper Loto, Milli Piyango İdaresi tarafından 19.10.2007 tarihinden itibaren düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Süper Loto çekilişinde özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir..