12 otomotiv devi Almanya’ya gitmiyor

Son yıllarda markalar ‘maliyet’ konusunu gündeme getirerek bir çok dev organizasyona katılmıyor. Yaklaşan Frankfurt Otomobil Fuarı da bunu gözler önüne serdi. 12 dev marka, açılışını Almanya Başbakanı Angela Merkel’in yapacağı Uluslararası Frankfurt Otomobil Fuarı’na (IAA) katılmama kararı aldı. Bu markalar: Alfa Romeo, Fiat, Jeep, Nissan, DS, Peugeot, Volvo, Tesla, Mitsubishi, Aston Martin, İnfinity, Rolls Royce olarak sıralanıyor. Peki markalar neden fuarlara eskisi gibi ilgi göstermiyor… Nedeni basit; maliyet öncelikli konu…

BMW 3 MİLYON € HARCADI

Sadece metrekare fiyatı 200 Euro’yu bulan stantların ortalama bir markaya maliyeti 1 milyon Euro’nun üzerinde. Alman devi BMW’nin bu yıl fuardaki standı ise 3 milyon Euro’yu geçiyor. Daha küçük markalar ise bu kadar yüklü harcama yapıp, devlerin yanında tanıtım yapamadıklarından şikayetçi…

ASTARI YÜZÜNDEN PAHALI

Fuar dönemlerinde otel fiyatları da normalin epey üzerinde. Stant ücretleri, elektiriği suyu, diğer masraflar derken, fuarın ‘astarı yüzünden pahalıya geliyor’. Markalar ayrıca bu harcamaları dijital tarafta kullanarak daha fazla müşteriye ulaştıklarını belirtiyor.