45 milyon TL’lik canavar

Aston Martin’in sadece pist kullanımı için ürettiği ve 24 adetle sınırlı tuttuğu Vulcan modeli, 7 litrelik V12 motora sahip. Otomobil tutkunlarının şaheser olarak yorumladığı Vulcan modeli sıra dışı tasarımının yanı sıra, 820 beygirlik motoru ve hafifliği ile İstanbul Autoshow fuarına katılanlardan büyük ilgi gördü. Aston Martin Türkiye Distribütörü D&D Motorlu Araçlar Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Kaya markanın Türkiye planları ile ilgili yaptığı açıklamada “Aston Martin bizden, biz Aston Martin’den çok memnunuz. D&D Motorlu Araçlar olarak başarımızın şu an tüm Ortadoğu ve Türki Cumhuriyetlerinde örnek olarak gösterilmesi de bizleri ayrıca gururlandırıyor. Aston Martin tarihindeki en büyük yatırımı Türkiye’ye yaptı. Önümüzdeki 5 yıllık planlamamızda Türkiye’de daha fazla noktada olmayı hedefliyoruz. Uzun vadede, Aston Martin satışlarında şu an en fazla satışı yapan İngiltere’yi geçmeyi hedefliyoruz. Bir çok Aston Martin modeli dünya piyasaları ile aynı anda Türkiye’de satışa çıkıyor” ifadelerini kullandı.

AUTOSHOW’A ZİYARETÇİ AKINI

Otomobil Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından bu yıl 17’ncisi düzenlenen İstanbul Autoshow 2017 dün ziyarete açıldı. TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen fuar adeta ziyaretçilerin akınına uğradı. 2015 yılında gerçekleşen fuarı 597 bin kişi ziyaret etmişti. Fuarın haftaiçi kadınlara ücretsiz oluşu ve TÜYAP’ın ücretsiz servis hizmeti de bu ilgiyi daha da artırıyor. Bugünün ve geleceğin teknolojilerinin sergilendiği fuarda, Alfa Romeo, Aston Martin, Dacia, DFSK, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Jeep, Lexus, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Smart, Ssangyong ve Toyota’nın araçları görücüye çıktı.

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