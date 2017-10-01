8.3 milyon Euro’luk Ferrari çocuklar için satıldı

Yapılan açık artırmada tam 8.3 milyon Euro’ya satılan, LaFerrari Aperta’dan elde edilen tüm gelir ‘Save The Children’ isimli derneğe bağışlandı. Dünyanın 120 farklı ülkesinde ihtiyaç sahibi çocukların yaşam koşullarını iyileştirmek adına çalışan uluslararası yardım kuruluşu açık artırmada elde edilen bu geliri Asya ve Afrika’daki eğitim projelerinde değerlendireceğini belirtti. Etkinlikte California 250 GT SWB 7.9 milyon Euro’ya, 1958 model 250 GT Cabriolet Series-I 4,7 milyon Euro’ya, Japonya’da bir samanlıkta bulunan 365 GTB/4 modeli de 1.8 milyon Euro’ya satıldı.