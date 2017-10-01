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8.3 milyon Euro’luk Ferrari çocuklar için satıldı

Bu yıl kuruluşunun 70’inci yılını kutlayan, efsane İtalyan markası Ferrari, yeni yaşı kapsamında Fiorano’daki test pistinde gerçekleştirilen açık artırma ile yeni bir dünya rekoruna daha imza attı.

  • KAAN ZENGİNLİ
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Yapılan açık artırmada tam 8.3 milyon Euro’ya satılan, LaFerrari Aperta’dan elde edilen tüm gelir ‘Save The Children’ isimli derneğe bağışlandı. Dünyanın 120 farklı ülkesinde ihtiyaç sahibi çocukların yaşam koşullarını iyileştirmek adına çalışan uluslararası yardım kuruluşu açık artırmada elde edilen bu geliri Asya ve Afrika’daki eğitim projelerinde değerlendireceğini belirtti. Etkinlikte California 250 GT SWB 7.9 milyon Euro’ya, 1958 model 250 GT Cabriolet Series-I 4,7 milyon Euro’ya, Japonya’da bir samanlıkta bulunan 365 GTB/4 modeli de 1.8 milyon Euro’ya satıldı.

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