Autoshow’un 3 günlük gişesi 100 bin'i geçti
Bu yıl 16’ncı kez kapılarını açan İstanbul Autoshow 2017’yi, ‘ilk 3 günde 101 bin 278 kişi ziyaret etti. Fuar 30 Nisan’a kadar devam edecek.
- KAAN ZENGİNLİ
Otomobil tutkunları bu süreye kadar son model otomobilleri ve geleceğin teknolojilerini görmek fırsatı yakalayabilir. TÜYAP Fuar ve Fuarcılık Hizmetleri Genel Müdürü İlhan Ersözlü fuara olan ilgi hakkında şunları söyledi: “Bölgemizdeki en büyük otomotiv organizasyonuna ev sahipliği yapıyoruz. İstanbul Autoshow 2017’de temamız ‘Geleceğe Yakından Bakın’ oldu. Katılımcı firmaların tamamı bu konsepte uygun olarak modellerini getirdiler. Gelecekte teknolojiyle otomobil şirketlerinin daha fazla iç içe geçeceğini biliyoruz. Fuarımızı açıldığı ilk 3 günün sonunda 100.000’den fazla ziyaretçiyi ağırlayarak hızlı bir başlangıç yapmamız bunun bir göstergesi. Basın ve VIP gününü de kapsayan ilk 3 gün boyunca her yaştan katılımcı İstanbul Autoshow 2017’yi ziyaret etti. Bu sene toplam 120 markanın katılımı oldu. İstanbul Autoshow 2017’den tüm aile fertlerinin keyif aldığı bir yaşam alanı oluşturduk.”
SEKTÖRE FAYDALI
İlhan Ersözlü, otomotiv sektöründe fuar ile yaşanan hareketlenmeye de dikkat çekerek “İstanbul Autoshow 2017’nin ilk 3 günü sonrasında, katılımcı firmaların siparişlerini artırdığını ve satış rakamlarına olumlu etkisi olduğunu gözlemledik. Fuarda ilk defa lansmanı yapılan modeller büyük ilgi gördü, pek çok sıcak satış gerçekleşti. İstanbul Autoshow 2017’ye katılan markaların satış rakamlarındaki pozitif etki, otomotiv sektörüne de olumlu bir katkı sağlayacaktır” dedi.
Acun ‘Aston Martin’e varım’ dedi
Motora olan tutkusuyla bilinen Acun Ilıcalı arabada tercihini Aston Martin’den yana kullandı. Acun Ilıcalı yeni aracının siparişini, Aston Martin Türkiye Distribütörü D&D Motorlu Araçlar Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Kaya’ya bizzat fuarda verdi. Aston Martin Türkiye, standındaki bütün modelleri detaylıca inceleyen Acun Ilıcalı son kararını 570 bin Euro’luk Aston Martin DB11’den yana kullandı. Yeni aracıyla ilgili olarak Acun Ilıcalı; “Uzun zamandır DB11 modelini bekliyor ve merak ediyordum.
Kendi rekorumuzu kırdık şampiyonluğumuz sürecek
Türkiye’nin en büyük otomotiv şirketlerinden Ford Otosan, yılsonunda üretim ve ihracat rekoru kırmayı hedefliyor. Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, referandumun sürecinin geride kalmasıyla işlerin daha da açılacağını belirterek “Ford Otosan olarak, yılsonunda kendi rekorlarımızı kıracağız. Şu anki öngörüye göre kırmış durumdayız. Üretim ve ihracatta kendi rekorumuzu kıracak, Türkiye İhracat şampiyonluğumuzu da devam ettireceğiz” dedi. Avrupa’dan gelen taleplerde de ciddi artışlar yaşandığını da ifade eden Yenigün “Avrupa’dan gelen talepte ciddi bir artış var. Bu siparişlere yetişmeye çalışıyoruz. Bunlar bizim için keyifli problemler. Fabrika müdürleri ile kapasite artışı ile ilgili konuşmalar gerçekleştiriyoruz. Beklentimiz de bunun devamının geleceği yönünde” diye konuştu.
OTOMOTİV PAZARI 1 MİLYONU BULUR
2017 yılının sektör adına olumlu gittiğini söyleyen Yenigün, 2 yıldır tutturulan 1 milyon adetlik rekorun, bu yıl da görülebileceğini söyledi. Yılın ilk çeyreğindeki verilerin olumlu olduğunu dile getiren Yenigün “Kalan 3 çeyrekte bu tempoyla işlerin yükseleceğine inanıyoruz, hazırlıklarımızı buna göre gerçekleştiriyoruz. Bugün, Türkiye’de 1-1.5 milyon bandında bir üretim var. Diğer taraftan Türkiye’de hala kişi başına düşen araç sayısı çok düşük. Şu an; 1.000 kişide 160-180 arasında araç sahiplik oranı var. Yurt dışı ile kıyasladığımızda çok düşük” açıklamasını yaptı.
TRANSİT’TEN PARÇA PARÇA 300 MİLYON DOLAR
Ford’un Türkiye’deki fabrikasının sadece otomobil üretimi yapmadığını, yedek parça ve telif konularında da ciddi yol kat edildiğini belirten Haydar Yenigün “Cirosal bazda bakıldığında öne çıkan kalemleri direksiyon, koltuk kızakları, menteşeler, el fren mekanizmaları ve emniyet kemerleri oluşturuyor. 2016 yılında 153.000 adet Transit için parça ihracatı yaptık. Transit parça ihracatı 300 milyon doları buldu” diye konuştu.
510 beygirlik Alfa kasımda Türkiye’de
Hızlı bir model atağına kalkan Alfa Romeo’nun Giulia modelinden sonra ikinci önemli atağını temsil eden Stelvio, Türkiye’de ilk kez İstanbul Autoshow 2017’de tanıtıldı. Kasım ayında ülkemiz yollarına çıkmaya başlayacak olan Alfa Romeo Stelvio’ya fuarla birlikte sipariş alınmaya başlandı. Köklü markanın standında ayrıca yer alan ve çok yakın bir zaman önce ülkemizde satışına başlanan Giulia modelinin, 510 HP’lik en güçlü versiyonu, Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio da ilgi odağı oldu.
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