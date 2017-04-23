Autoshow’un 3 günlük gişesi 100 bin'i geçti

Otomobil tutkunları bu süreye kadar son model otomobilleri ve geleceğin teknolojilerini görmek fırsatı yakalayabilir. TÜYAP Fuar ve Fuarcılık Hizmetleri Genel Müdürü İlhan Ersözlü fuara olan ilgi hakkında şunları söyledi: “Bölgemizdeki en büyük otomotiv organizasyonuna ev sahipliği yapıyoruz. İstanbul Autoshow 2017’de temamız ‘Geleceğe Yakından Bakın’ oldu. Katılımcı firmaların tamamı bu konsepte uygun olarak modellerini getirdiler. Gelecekte teknolojiyle otomobil şirketlerinin daha fazla iç içe geçeceğini biliyoruz. Fuarımızı açıldığı ilk 3 günün sonunda 100.000’den fazla ziyaretçiyi ağırlayarak hızlı bir başlangıç yapmamız bunun bir göstergesi. Basın ve VIP gününü de kapsayan ilk 3 gün boyunca her yaştan katılımcı İstanbul Autoshow 2017’yi ziyaret etti. Bu sene toplam 120 markanın katılımı oldu. İstanbul Autoshow 2017’den tüm aile fertlerinin keyif aldığı bir yaşam alanı oluşturduk.”

SEKTÖRE FAYDALI

İlhan Ersözlü, otomotiv sektöründe fuar ile yaşanan hareketlenmeye de dikkat çekerek “İstanbul Autoshow 2017’nin ilk 3 günü sonrasında, katılımcı firmaların siparişlerini artırdığını ve satış rakamlarına olumlu etkisi olduğunu gözlemledik. Fuarda ilk defa lansmanı yapılan modeller büyük ilgi gördü, pek çok sıcak satış gerçekleşti. İstanbul Autoshow 2017’ye katılan markaların satış rakamlarındaki pozitif etki, otomotiv sektörüne de olumlu bir katkı sağlayacaktır” dedi.

Acun ‘Aston Martin’e varım’ dedi

Motora olan tutkusuyla bilinen Acun Ilıcalı arabada tercihini Aston Martin’den yana kullandı. Acun Ilıcalı yeni aracının siparişini, Aston Martin Türkiye Distribütörü D&D Motorlu Araçlar Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Kaya’ya bizzat fuarda verdi. Aston Martin Türkiye, standındaki bütün modelleri detaylıca inceleyen Acun Ilıcalı son kararını 570 bin Euro’luk Aston Martin DB11’den yana kullandı. Yeni aracıyla ilgili olarak Acun Ilıcalı; “Uzun zamandır DB11 modelini bekliyor ve merak ediyordum.