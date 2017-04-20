Beklenen cabrio Autoshow ile satışta
1966 yılından sonra üretimi durdurulan Fiat Spider yeniden doğdu. ABD’de ilk gösterimi yapılan Spider, Türkiye’de Autoshow Fuarı ile birlikte otomobil tutkunları ile buluştu ve satışa çıktı.
Otomotiv tarihinin en popüler ‘roadster’ modellerinden Fiat 124 Spider, yeni jenerasyonu ile İstanbul Autoshow’da otomobilseverlerin karşısına çıkıyor. Fuarla birlikte satışına başlanan Fiat 124 Spider, hem manuel hem de otomatik şanzıman seçeneğine sahip olarak 1.4 litre 140 HP benzinli motorla sahnede yerini aldı. Arkadan itişli yeni Fiat 124 Spider, gerek göz alıcı ‘roadster’ tasarımı gerekse güçlü teknik altyapısıyla ilk neslin başarısını daha da yukarılara taşımayı hedefliyor.
AGRESİF TASARIM
Fiat 124 Spider, petek tasarımlı altıgen üst ızgarası, motor kaputu üzerindeki güçlü çizgileri ve yatay şekilde tasarlanan arka farları gibi özellikleriyle ilk nesil Spider modelinin güncel bir uyarlaması olduğunu ilk bakışta belli ediyor. LED teknolojili ön ve arka aydınlatma gruplarının tasarımları ise aracın güçlü profiline ve dinamik görünümüne katkıda bulunuyor. Yeni Fiat 124 Spider, çift çıkışlı egzoz sistemi, aluminyum gri rengindeki takla barları ve ön cam çerçevesi, marşpiyelleri ve kapı kollarıyla da fark yaratan bir tasarım yapısına sahip olmasıyla ön plana çıkıyor. Spider’da yer alan dördü koltuk başlığında olmak üzere toplam 9 hoparlöre sahip Bose ses sistemi, hem açık hem kapalı tavanda en yüksek ses kalitesi sunuyor. Yeni Fiat 124 Spider tutku kırmızısı, kutup beyazı, aluminyum gri, meteor gri, dinamik mavi, titanyum bronz, sonsuz siyah ve kristal beyaz olmak üzere 8 renk seçeneğiyle geldi.
1.000 TL taksitle Egea sahibi olun
FIAT, nisan ayı boyunca Egea model ailesine özel olarak devreye aldığı kampanya ile otomobil sahibi olmak isteyenleri sevindiriyor. Egea model ailesine sunulan 20 bin TL peşinat ve ayda 1.000 TL taksit fırsatı, yeni bir Fiat Egea sahibi olmayı kolaylaştırıyor. Kampanya kapsamında ayrıca Egea model ailesine özel 30 ay vadeli, yüzde 0.90 faizli 30 bin TL’ye kadar kredi fırsatı da bulunuyor.
JEEPCOMPASS TAMAMEN YENİLENDİ
Avrupa lansmanı Cenevre Otomobil Fuarı’nda gerçekleştirilen Yeni Jeep Compass, ülkemizde satışa sunulmadan önce İstanbul Autoshow 2017’de otomobilseverlerin beğenisine sunuluyor. Sınıfının en gelişmiş 4x4 yeteneklerine sahip olan Compass, özgün Jeep tasarımı, on-road sürüş dinamikleri, yenilikçi güvenlik teknolojileri ile sınıfına yeni bir soluk getiriyor. Compass Longitude, Limited ve Trailhawk adı verilen 3 farklı donanım seviyelerine sahip olarak 1.4 litre benzinli ve hem 1.6 litre hem 2.0 litre dizel olmak üzere 3 farklı motor seçeneği ile ülkemizde sonbahar aylarından itibaren satışa sunulacak. Otomobilin yeni ve geniş gövde tasarımı, camdan tekerleğe kadar olan mükemmel orantısıyla ilk bakışta heyecan uyandırıyor. SUV segmentinde benzersiz ve premium bir görünüm sağlıyor.
Renault yeni Captur ve Koleos ile iddialı
Renault, Autoshow’da Yeni Captur ve Koleos’un Türkiye ilk gösterimini gerçekleştiriyor ve böylece Kadjar ile birlikte SUV ürün gamı tamamlanıyor. Marka ayrıca Renault’nun tasarım anlayışı ve gelecekteki teknolojisi hakkında ipuçları veren elektrikli bir GT olan konsept model Trezor da stantta sergileniyor. Trezor, yeni Renault tasarım anlayışının izlerini taşıyor. Elektrikli otomobil teknolojisinin öncüsü ve Avrupa’nın bu pazarda lider markası Renault, artık rekor düzeyde 400 km’lik sürüş menzili sunduğu ZOE ile bu alanda yeni bir sayfa açıyor. Z.E. 40 pil ile donatılan Renault ZOE, artık rekor düzeyde 400 km’lik sürüş menzili sunuyor. Renault’nun yaratıcısı olduğu D MPV segmentinde ise Yeni Espace, ilk kez otomobilseverlerle Autoshow’da buluşuyor.
Bu fuarda hem teknoloji hem otomobil var
Otomotiv dünyasının dev buluşması İstanbul Autoshow 2017 başladı. Fuarda 18 firma en son modellerini görücüye çıkardı. Otomotiv dünyasının son gelişmeleri, otonom (sürücüsüz) sürüş teknolojileri, hibrit modeller ve birçok yenilik bu fuarda otomobilseverlerle buluşuyor. ‘Geleceğe Yakından Bakın’ sloganıyla düzenlenen fuara olan ilgiyi artırmak için otomotiv markalarının yanı sıra teknoloji, inovasyon, bilişim firmaları da dahil edildi. Teknoloji firmalarının da katılmasıyla İstanbul Autoshow, teknolojik ürünlerin ayrı bir salonda sergilendiği Frankfurt Otomobil Fuarı ve Las Vegas’daki CES-Tüketici Elektroniği Fuarı gibi bir içeriğe kavuştu.
KADINLARA ÜCRETSİZ
Autoshow 2017 Fuarı’na giriş ücretleri hafta içi 10 TL, hafta sonu 20 TL olacak. Kadınlar için hafta içi girişler ücretsiz, hafta sonu ise 10 TL olacak. Öğrenciler için de hafta içi girişler ücretsiz, hafta sonu ise 5 TL olacak. TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nin kapalı ve açık olmak üzere toplam 6.100 araç kapasiteli otopark hizmeti İstanbul Autoshow 2017 kapsamında sunulacak.
SERVİS HİZMETİ DE VAR
TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’ne fuar süresince ücretsiz servis araçları da olacak. Servisler, Atatürk Havalimanı ve Kadıköy İskelesi önlerinden belirlenmiş olan saatlerde kalkacak. Fuara toplu taşıma kullanarak gelmek isteyenler, Söğütlüçeşme veya Zincirlikuyu’dan metrobüs hattını ya da Marmaray-TÜYAP (76K) veya Silivri-TÜYAP (300) hatlı otobüsleri kullanabilecekler.
Dacia’dan gövde gösterisi
Türkiye’de yükselişini sürdüren Dacia, İstanbul Auto- show’da otomobilseverlerle buluşuyor. Dacia’nın ilk otomatik vitesli modeli Duster EDC, Dacia standının en ilgi çeken modeli olarak öne çıkıyor. Dacia, yeni marka kimliğini diğer tüm modellerine yansıtıyor. Yenilenen Sandero ve Logan MCV Autoshow’da tüketiciyle buluşuyor. Dacia, yeni marka kimliğini Dokker Ailesi ve Lodgy’ye de uyguladı. Sandero’nun yenilenen tasarımının yanı sıra yeni birçok donanım da ekleniyor. Autoshow’da, Sandero Stepway’in Easy-R yarı otomatik vites kutulu versiyonu müşterilerle buluşuyor. Dacia, Sandero ve Dokker’ın ardından Lodgy’nin Stepway versiyonunu da fuarda müşterinin beğenisine sunuyor. Lodgy Stepway, crossover araçlardan alınan ilhamla daha kaslı bir görünüme ve güçlü bir kişiliğe kavuştu. Lodgy Stepway’in 7 koltuklu versiyonu Dacia standında sergileniyor.
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