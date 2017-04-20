Beklenen cabrio Autoshow ile satışta

Otomotiv tarihinin en popüler ‘roadster’ modellerinden Fiat 124 Spider, yeni jenerasyonu ile İstanbul Autoshow’da otomobilseverlerin karşısına çıkıyor. Fuarla birlikte satışına başlanan Fiat 124 Spider, hem manuel hem de otomatik şanzıman seçeneğine sahip olarak 1.4 litre 140 HP benzinli motorla sahnede yerini aldı. Arkadan itişli yeni Fiat 124 Spider, gerek göz alıcı ‘roadster’ tasarımı gerekse güçlü teknik altyapısıyla ilk neslin başarısını daha da yukarılara taşımayı hedefliyor.

AGRESİF TASARIM

Fiat 124 Spider, petek tasarımlı altıgen üst ızgarası, motor kaputu üzerindeki güçlü çizgileri ve yatay şekilde tasarlanan arka farları gibi özellikleriyle ilk nesil Spider modelinin güncel bir uyarlaması olduğunu ilk bakışta belli ediyor. LED teknolojili ön ve arka aydınlatma gruplarının tasarımları ise aracın güçlü profiline ve dinamik görünümüne katkıda bulunuyor. Yeni Fiat 124 Spider, çift çıkışlı egzoz sistemi, aluminyum gri rengindeki takla barları ve ön cam çerçevesi, marşpiyelleri ve kapı kollarıyla da fark yaratan bir tasarım yapısına sahip olmasıyla ön plana çıkıyor. Spider’da yer alan dördü koltuk başlığında olmak üzere toplam 9 hoparlöre sahip Bose ses sistemi, hem açık hem kapalı tavanda en yüksek ses kalitesi sunuyor. Yeni Fiat 124 Spider tutku kırmızısı, kutup beyazı, aluminyum gri, meteor gri, dinamik mavi, titanyum bronz, sonsuz siyah ve kristal beyaz olmak üzere 8 renk seçeneğiyle geldi.

1.000 TL taksitle Egea sahibi olun