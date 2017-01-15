Binek otomobil lideri Renault 17. kez şampiyon

Renault markası, 2016 yılında 17. kez binek otomobil pazarı liderliğini elde etti. 2016 yılında, gerçekleştirdiği 106 bin 616 adet binek satış adedi ile yüzde 14.1 pazar payı elde etti. Marka, binek + hafif ticari araç pazarında ise gerçekleştirdiği 121 bin 707 adet satış ve yüzde 12.4 pay ile toplam pazarda marka sıralamasında 2. sırada yer aldı. Renault Grubu ise (Renault ve Dacia), 2016 yılında toplam pazarda 169 bin 236 adet satış adedi gerçekleştirdi ve binek + hafif ticari araç pazarından yüzde 17. 2 pay elde etti. Bu satış adedi ile Renault Grubu bugüne kadarki en yüksek satış rakamına imza atmış oldu. 2016 yılında Renault’nun yenilenen modeli Clio HB 26 bin 075 adet ve Clio Sport Tourer 4 bin 946 adet satış gerçekleştirdi. Bu skor ile Clio Ailesi (ClioHB+Clio ST) olarak yüzde 18 pay ile B segmentinin lideri konumunda yer aldı. Renault Symbol ise pazardaki başarısını korudu ve 2016 yılında gerçekleştirdiği 25 bin 273 satış adedi ile B1 segmentinin lideri oldu. Symbol bu segmentten yüzde 47.6 pay aldı.

BURSA’NIN ETKİSİ BÜYÜK

Diğer taraftan Renault markası yüksek yerlilik oranını koruyor. Markanın gerçekleştirdiği satış adedinin yüzde 60’ını Oyak Renault Fabrikaları’nda üretilen yerli modeller oluşturuyor. Türkiye pazarı genelinde satışların sadece yüzde 25’i yerli modellerden oluşuyor.

2017 yılında pazar payımızı yükselecek

Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş konuyla ilgili yaptığı açıklamada “2016 yılında otomotiv pazarının rekor yılında Renault Grubu olarak rekor bir satış adedine imza atmanın ve Renault markası ile 17. kez binek otomobil liderliği unvanını elde etmenin haklı gururunu yaşıyoruz” dedi Çağdaş şöyle konuştu. 2017 yılında da her zaman olduğu gibi otomotiv sektörü açısından piyasa istikrarı en önemli unsur. Makroekonomik ve makropolitik parametrelerdeki istikrar, otomotiv sektöründeki talebi de etkiliyor. Türk halkı istikrarı seviyor dolayısıyla ekonomik istikrar sektör açısından büyük önem taşıyor. Taleplerin öne çekilmesi ile tahminlerin üzerinde gerçekleşen 2016’nın ardından 2017 yılında, pazarın ritminin 900 bin adetlere çekileceğini öngörüyoruz.

En hızlı GTS kardeşler nisanda Türkiye’de

Porsche’nin 911 ürün serisi, mart ayından itibaren Almanya’da satışına başlanacak olan GTS modelleriyle genişliyor. En hızlı GTS kardeşler nisanda Türkiye’deTürkiye’de de nisan ayı itibarıyla satışa sunulması planlanan GTS modelleri, 5 versiyonla sunuluyor: hem Coupe hem de Cabriolet olarak alınabilecek arkadan itişli 911 Carrera GTS ve dört çeker 911 Carrera 4 GTS ile dört çeker 911 Targa 4 GTS. Tüm versiyonları 7-ileri manuel şanzıman veya opsiyonel Porsche Doppelkupplung (PDK) ile satışa sunulan modellerde yer alan 3,0 litrelik 6 silindirli düz motor, yeni geliştirilen turboşarj sayesinde, 911 Carrera S’den 30 hp ve önceki GTS modelinden de 20 hp daha fazla güç sağlıyor. Yeni GTS’ler 2150 ila 5000 d/d arasında elde edilen 550 Nm’lik maksimum tork değeriyle, daha da iyi bir hızlanmaya ve esnekliğe sahip. Ailenin en hızlısı 911 Carrera 4 GTS Coupe: 3.6 saniyede sıfırdan 100 km/s hıza ulaşıyor. Tüm GTS modelleri, 300 km/s’yi aşan maksimum hıza sahip.