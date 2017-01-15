En hızlı GTS kardeşler nisanda Türkiye’de

En hızlı GTS kardeşler nisanda Türkiye’deTürkiye’de de nisan ayı itibarıyla satışa sunulması planlanan GTS modelleri, 5 versiyonla sunuluyor: hem Coupe hem de Cabriolet olarak alınabilecek arkadan itişli 911 Carrera GTS ve dört çeker 911 Carrera 4 GTS ile dört çeker 911 Targa 4 GTS. Tüm versiyonları 7-ileri manuel şanzıman veya opsiyonel Porsche Doppelkupplung (PDK) ile satışa sunulan modellerde yer alan 3,0 litrelik 6 silindirli düz motor, yeni geliştirilen turboşarj sayesinde, 911 Carrera S’den 30 hp ve önceki GTS modelinden de 20 hp daha fazla güç sağlıyor. Yeni GTS’ler 2150 ila 5000 d/d arasında elde edilen 550 Nm’lik maksimum tork değeriyle, daha da iyi bir hızlanmaya ve esnekliğe sahip. Ailenin en hızlısı 911 Carrera 4 GTS Coupe: 3.6 saniyede sıfırdan 100 km/s hıza ulaşıyor. Tüm GTS modelleri, 300 km/s’yi aşan maksimum hıza sahip.