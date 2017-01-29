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Ferrari'ye Türkiye’den 2 sipariş

Ferrari’nin 70’inci yıla özel sadece 350 adet üreteceği üreteceği modeli Türkiye’den 2 sipariş aldı. Fermas Genel Müdürü Bel “Değeri 1 milyon Euro. Ferrari, özel serisinden, Türkiye’deki iki özel müşterisine üretecek” dedi.

  • KAAN ZENGİNLİ
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2005 yılından bu yana Tofaş çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Fer Mas tarafından distribütörlüğü yapılan Ferrari ve Maserati markalarının yılsonu değerlendirme ve hedefler toplantısı Kuruçeşme’deki Fer Mas Showroom’unda gerçekleştirildi. 2017’nin Ferrari markası için özel bir yıl olduğunu da vurgulayan  Fer Mas Şirket Müdürü Sinan Saip Bel, 1947 yılında kurulan bu köklü markanın bu yıl 70’inci yılını kutlayacağını söyledi. Ferrari’nin bu yıla özel üretim yapacağını belirten Bel “1947 yılında kurulan köklü marka bu sene 70. yılını kutluyor. Ferrari bu yıla özel bir uygulama yaparak şu anda üretimde bulunan bütün araçların 70. yıl özel serisini üretiyor. Toplam 5 farklı modelden 350 adet özel üretim otomobil yapılacak. Bu araçlar, Ferrari’nin belirleyeceği özel müşterilere satılacak. Her biri birbirinden farklı, kişiye özel tasarlanacak bu Ferrari’lerden Türkiye’ye iki adet getiriyoruz. Değeri 1 milyon Euro civarında olan özel seri otomobilleri Ferrari, Türkiye’deki iki özel müşterisine de üretecek” dedi. 

18 ADET SATIŞ GERÇEKLEŞTİ

Fer Mas’ın 2016 yılı satış rakamlarını açıklayan Bel, geçen sene toplamda 18 adet Ferrari satışı yapıp, sahiplerine teslim ettiklerini söyledi. 2017’nin ilk satış çalışmalarına da değinen Saip Bel, “Yılın ilk ayı itibariyle 4 adet Maserati satışı gerçekleştirdik. 2017 yılı için satışı planlanan 15 adet Ferrari’nin 12 adedi şimdiden satıldı, teslimatlarını yıl içerisinde gerçekleştireceğiz” diye konuştu. 

MASERATİ ANADOLU YOLCUSU

Maserati’nin dizel motorlu modellerinin gelmesiyle birlikte Anadolu’dan yüksek talep aldıklarını belirten Fer Mas Şirket Müdürü Sinan Saip Bel, 2017 yılında Maserati bayilik sistemini devreye alacaklarının da müjdesini verdi. Maserati markası için Anadolu’nun farklı noktalarında showroom ve servis noktaları açılacağını söyleyen Sinan Saip Bel, “İlk olarak mart ayı sonunda Ankara’da Maserati showroom’umuzu hayata geçireceğiz” dedi. 

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