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Güvenlik en üst seviyede, ilgi yok

Dünyanın en büyük otomobil fuarlarından biri olan Frankfurt Motor Show dün kapılarını VIP ve medya mensuplarına açtı.

  • KAAN ZENGİNLİ
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Fuarda alınan güvenlik önlemlerinin her zamankinden fazla oluşu dikkat çekti. Alınan bilgiye göre fuar girişinde aramalar artırıldı. Standlarda ise silahlı güvenlik görevlilerinin yer aldığı belirtiliyor. Geçmiş yıllara göre ilginin az olduğu fuarın bu yıl sönük geçmesi bekleniyor. Bazı ünlü markaların katılmadığı fuarda bu yıl katılımdaki düşüş de dikkat çekiyor. İki yıl önce fuara 39 ülkeden 1103 firma katılmış ve 931 bin kişi fuarı ziyaret etmişti. Bu yıl sadece 1000 firmanın katıldığı fuarı 900 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor. Fuarlar eski günlerini adeta mumla arıyor. 12 dev marka, tüm dünyanın gözünü çevirdiği ve açılışını Almanya Başbakanı Angela Merkel’in yapacağı fuara katılmama kararı aldı. Bu markalar ise Alfa Romeo, Fiat, Jeep, Nissan, DS, Peugeot, Volvo, Tesla, Mitsubishi, Aston Martin, İnfinity, Rolls Royce...

 

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