İstanbul Autoshow'a 16 marka katılmıyor!
İstanbul Otomobil Fuarı'na bu yıl 16 marka katılmama kararı aldı.
Uluslararası İstanbul Autoshow Fuarı'nda iki yılda bir düzenleniyor. Bu yıl ise şok etkisi yapan bir gelişme yaşandı.
21-30 Nisan 2017 tarihlerinde TÜYAP Beylikdüzü'nde düzenlenmesi planlanan fuara 16 marka katılmama kararı aldı. Bu markalar arasında Bugatti, Porsche, Volkswagen, Audi, Skoda, Seat, Bentley, Lamborghini, Citroen, DS, Subaru, Infiniti, Kia, Suzuki, Mazda ve Volvo bulunuyor.
VOLVO'NUN NEDENİ
Volvo'nun İstanbul Autoshow'a katılmayacağı zaten biliniyordu. Marka küresel stratejisi doğrultusunda Detroit, Los Angeles, Şanghay, Pekin ve Cenevre dışındaki fuarlara katılmama kararı almıştı.
Diğer markaların Autoshow'a katılma kararında, 2017'de pazarın daralacağı tahminiyle yapılan bütçe kısıtlamalarının etkili olduğu söyleniyor.
FUARA ETKİSİ OLUR MU?
Yapılan hesaplamalara göre fuara katılma maliyeti ortalama 2.5 milyon TL'yi buluyor. Ancak, Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından organize edilen fuara, Dernek Başkanı Mustafa Bayraktar (Bayraktar Grubu-Citroen, DS, Subaru, Infiniti) ile Başkan Vekili Ali Bilaloğlu'nun temsil ettiği markaların (Doğuş Otomotiv - Audi, Bugatti, Porsche, Bentley, Lamborghini, Seat, Skoda, Volkswagen) katılmaması manidar bulundu.
Kulislerde, Türkiye'de toplam otomotiv pazarının lideri Volkswagen başta olmak üzere birçok markanın katılmamasının, fuarın etkisini azaltacağı konuşuluyor.
Kaynak: Sabah
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