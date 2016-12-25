Mercedes’in Ar-Ge’si Aksaray’dan geçecek

Türkiye’ye yatırım yapan en eski otomotiv şirketlerinden Mercedes-Benz, Aksaray’da yeni bir Ar-Ge merkezi kurmak için kolları sıvadı. Şubat ayında Aksaray Kamyon fabrikası’nda kapasite artışına giderek 113 milyon Euro’luk yatırıma imza atan Mercedes-Benzi’in yapacağı Ar-Ge yatırımı ayrı bir anlam taşıyor. 2017’nin ikinci çeyreğinde temeli atılacak olan merkezde, global anlamda tüm Mercedes kamyonların testi yapılacak. Bu yatırım kararının Mercedes-Benz’in Türkiye’ye güveninin bir göstergesi olduğunu söyleyen Mercedes-Benz Türk Direktörler Kurulu Başkanı Süer Sülün, “2017 bahar aylarında Ar-Ge Merkezi’nin temelini atacağız. Yatırım kararını 19 Temmuz’da aldık. Tabii önceden tartışılmıştı. Ancak 15 Temmuz’dan sonra biz bu yatırım kararımızdan vazgeçmedik” dedi.

SADECE ÜRETİM YAPMIYORUZ

Aksaray’daki Ar-Ge Merkezi’nin global olarak bütün Mercedes- Benz dünyasına hizmet vereceğini anlatan Sülün şunları söyledi: “Yani biz Türkiye’de sadece araç üretip satmayacağız, aynı zamanda mühendislik de ihraç ediyoruz ve etmeye devam edeceğiz. Aynı zamanda Bilgi Teknolojileri Merkezimiz var, Daimler dünyasına, yaklaşık 300 kişilik ekiple buradan hizmet veriyoruz. İstanbul’da kamyon ve otobüs için bir Ar-Ge merkezimiz var ki bunlar simültane mühendislik şeklinde çalışıyor, segment bazında sorumluluklarımız var.”

İTHALATIMIZ TL İLE YAPIYORUZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gündeme getirdiği Türk Lirası ile ticaret kuralını Mercedes-Benz Türk’ün 2012 yılından beri uyguladığını hatırlatan Sülün, şu bilgileri paylaştı: “Bugün Sayın Cumhurbaşkanı’nın teklif ettiği Rusya ve Çin’den yerel para biriminde işlem yapalım dediği konuya biz 2012 yılında başladık ve biz ilkiz. Otomobil ve hafif ticari araç ithal ederken TL ödüyoruz Almanya’ya, döviz ödemiyoruz. Bu neden önemli; döviz talebini azaltan bir işlem. Yoksa ithalat yine ithalat, dolar karşılığı yine dolar karşılığı.”