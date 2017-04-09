"Otomatik Duster rakiplerine ter döktürecek"

Türkiye’de Duster ile 2013’ten beri 4x4 lider markası olan Dacia, beklenen otomatik vitesli modeli Duster EDC’yi pazara sunuyor. Duster’ın otomatik vites versiyonu Türkiye’de 4x2 1.5dCi EDC 110bg dizel seçeneği ile müşterileriyle buluşuyor. Otomatik Duster 82 bin 900 TL’den başlayan fiyatı ile satışa çıkıyor. Altı vitesli otomatik EDC, çift kavramalı otomatik vites kutusunun konfor ve pürüzsüzlüğünü manuel vites kutusunun daha düşük yakıt ekonomisi ve düşük CO2 emisyonları ile bir araya getiriyor. EDC vites kutusu teknolojisi, ek konfor ve mükemmel bir tepkiye sahip. EDC’ye yokuş kalkış desteği de dahil. Duster Blackshadow özel serisinde ön ızgara, yan ayna kaplamaları ve orta panel parlak siyah. elmas efektli 16 inçlik siyah alaşımlı jantlar ve siyah kapı eşikleri yer alıyor. Duster Black Shadow’da krom ön ve arka koruma plakaları ve tavan barları da bulunuyor.

ULAŞILABİLİR FİYAT

Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş “Segmentinde 82.900TL gibi benzersiz bir fiyat ile marka sıralamasında hızla yükselen Dacia, 2016 yılını toplam pazarda 8. Marka olarak tamamladı ve 4.8 pazar payı elde etti” dedi.

Peugeot 301 daha teknolojik

Peugeot’un en çok satan ve özellikle filo müşteriler tarafından talep edilen 301 modeli makyajlandı. Teknolojik özellikler ile donatılan ve yeni Peugeot 301, 58 bin 900 TL’den başlayan fiyatıyla Türkiye’de satışa sunuldu. Dik konumlu radyatör ızgarası, gövde ile aynı düzeyde bulunan farlar ve büyük bir titizlikle uygulanan değişikliklerle yeni Peugeot 301 dinamik ve çekici bir görünüm sunarken, LED gündüz farları bünyesinde barındırdığı teknolojiyi gözler önüne seriyor. Teknolojik gelişim iç mekanda da devam ediyor. 7 inç büyüklüğündeki dokunmatik ekran bunun en önemli yansımalarından biri. Android Auto, Apple CarplayTM destekli Mirror Screen özelliği sayesinde de akıllı telefon uygulamalarını da kullanabilme imkanı sunuyor.

İkinci el pazarında bahar bereketi

ÖTV ve kur artışlarının etkisiyle sıfır otomobil fiyatlarına gelen zamlar, vatandaşları ikinci ele yöneltiyor. İkinci el satışların bu yıl ciddi oranda artış beklenirken, piyasada 6 milyon ikinci el aracın el değiştirmesi bekleniyor. Çelik Motor Genel Müdürü Özgür Maraş “Sıfırda hem ÖTV hem de döviz kuru artışlarından dolayı yüzde 20’lerin üzerinde fiyat artışlarının yaşandığını görüyoruz. Bu nedenle Türkiye’de ailenin bineceği bir araba 100 bin liranın üzerinde rakamlara çıktığı için ikinci ele talep artacaktır” dedi

Courier Blackline serisi Türkiye’de

Ford, ticari araç ailesindeki ürün yelpazesini şimdi şık tasarımı ile dinamik bir görünüm sunan yeni Tourneo Courier Blackline serisi ile güçlendiriyor. Mayıs ayında teslim edilmek üzere 1.5L TDCi dizel motor seçeneğiyle Türkiye’de de satışa sunulan seri, kontrast renklerde spor şeritler, manyetik ön ve arka tampon alt koruma, 16 inç metalik gri alaşım jantlarla dikkatleri üzerine çekiyor.