Otomotivciler Güney Afrika’ya çıkarma yaptı

Türkiye ihracatının lokomotif sektörü otomotiv, her ay sergilediği başarı grafiğini artırmak amacıyla hedef pazarlardaki çalışmalarına kaldığı yerden devam ediyor. Sektörün tek ihracatçı Birliği Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), otomotiv ihracatından yüzde 3,5 pay alan Afrika ülkelerindeki potansiyeli daha iyi değerlendirmek amacıyla Automechanika Johannesburg Fuarı’na milli katılım gerçekleştirdi.

POTANSİYEL PAZAR

Güney Afrika’nın en büyük kenti Johannesburg’da 27-30 Eylül tarihleri arasında düzenlenen fuara, OİB’in öncülüğünde toplam 24 Türk firması katıldı.

Otomotiv Yan Sanayi Ürünlerinin sergilendiği ve 20 bin metrekare alana kurulu fuarda, 23 ülkeden 614 firma yer aldı. Yaklaşık 20 bin profesyonel ziyaretçiye ev sahipliği yapan fuarda, Türk firmalarının kamyon, traktör, otomotiv yedek parçalarından ticari ve hafif ticari araçlar için fren aksamı ve komponentlerine, motor soğutma sistemlerinden süspansiyona, elektrik sisteminden kaportaya sergilediği pek çok ürün büyük beğeni topladı. OİB Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Sabuncu, Güney Afrika’nın tüm kıtanın hem en büyük motorlu araç üreticisi hem de en büyük motorlu araçlar pazarına sahip ülkesi olduğunu söyledi.

Afrika’ya ihracat yüzde 54 arttı

Güney Afrika’ya bu yılın ocak-temmuz döneminde otomotiv ihracatının yüzde 54 artışla 65 milyon dolar, aynı dönemde yan sanayi ihracatının da yüzde 24 artışla 38.6 milyon dolar olduğunu dile getiren OİB Başkanı Orhan Sabuncu “Özellikle ülke yan sanayinde bizim açımızdan ihracat potansiyeli oldukça güçlü. Ayrıca fuarlara katılım sağlamamızın da etkisiyle bu yıl ile birlikte Güney Afrika’ya yönelik ana sanayi ihracatının da artış kaydetmesini bekliyoruz” dedi. Güney Afrika motorlu taşıtlar pazarının 2016 yılı verilerine göre 547 bin 406 adet ile Afrika kıtasının en büyüğü durumunda olduğunun altını çizen Sabuncu “Büyüyen bir ekonomiye ve genç bir nüfusa sahip Güney Afrika’nın, 2020 yılında 1,2 milyon adetlik motorlu araç üretimine ulaşma hedefi bulunuyor” diye konuştu.