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Otomotivde ‘Made in Bursa’ imzası

ADET bazında toplam üretimin yüzde 48.69’u (723 bin 495 adet), ihracatın ise yüzde 48.14’ünü (549 bin 532 adet) karşılayan Bursalı otomotiv ‘dev’leri, üretim ve ihracatın yaklaşık yarısına imza attı.

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Tofaş, 2016’da traktör hariç 1 milyon 485 bin 927 adetlik üretiminin yüzde 25.81’ini, 1 milyon 141 bin 382 adetlik ihracatın ise yüzde 24.48’ini tek başına gerçekleştirdi. Tofaş’ı toplamda 340 bin adet ve yüzde 22.88’lik payla OYAK Renault, 333 bin 749 adet ve yüzde 22.46 payla Ford Otosan izledi. İhracatta ise Tofaş’ı toplamda 270 bin 88 adet ve yüzde 23.66 payla OYAK Renault, 256 bin 706 adet ve yüzde 22.49 payla Ford Otosan takip etti.

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