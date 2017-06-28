Seat Arona ortaya çıktı! Hem de doğalgazlı motorla

Seat büyük kasa işini sevdi sevdi. Henüz birkaç ay önce ilk SUV modeli Ateca'nın ardından bu kez B sınıfı crossover bir modelle karşımıza çıktı.

Yeni modelin adı Arona. Barcelona'da tanıtılan araç, Ateca ile aynı tasarım diline sahip. MQB A0 platformu üzerinden yükselen model, Ibıza'dan 79 mm daha uzun (4140 mm), yükseliği de 99 mm daha fazla. Bu sayede Arona, ön ve arkada oturanlar için Ibiza'ya göre daha fazla alan sunuyor. Bagajı ise 400 lt.

KAPUTUN ALTINDA YEPYENİ BİR MOTOR VAR

Arona'nın kaputnun altında 1,0 lt'lik üç silindirli TSI motor 95 HP ve 115 HP'lik iki versiyon bulunuyor. Ürün gamında ayrıca 150 HP güç üreten dört silindirli bir benzinli motora da yer verilmiş.

Dizel cephesinde ise 1,6 lt'lik TDI motorun 95 HP ve 115 HP'lik iki versiyon mevcut.

Asıl bomba ise şimdi geliyor!

Seat Arona'da, 1.0 TGI adı verilen doğalgazlı (CNG) motor seçeneği de var. 90 beygir gücündeki bu motora, yeni Polo'da da yerildi.

Öte yandan B Crossover sınıfı hareketli günler geçiriyor. Arona'nın yanı sıra, geçtiğimiz günlerden Hyundai Kona ve Kia Stonic modelleri de ortaya çıkmıştı.