Şov başlıyor

Otomotiv dünyasının dev buluşması İstanbul Autoshow 2017 için geri sayım başladı. Otomotiv Distribütörleri Derneği tarafından TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek İstanbul Autoshow, 21 Nisan’da kapılarını açacak. Fuarda 18 firma en son modellerini görücüye çıkaracak. ‘Geleceğe Yakından Bakın’ sloganıyla düzenlenen fuara olan ilgiyi artırmak için otomotiv markalarının yanı sıra, teknoloji, inovasyon, bilişim firmaları da dahil edildi. Teknoloji firmalarının da katılmasıyla İstanbul Autoshow, teknolojik ürünlerin ayrı bir salonda sergilendiği Frankfurt Otomobil Fuarı ve Las Vegas’daki CES-Tüketici Elektroniği Fuarı gibi bir içeriğe kavuştu.

KADINLARA HAFTA İÇİ POZİTİF AYRIMCILIK

Autoshow 2017 otomobil fuarına giriş ücretleri hafta içi 10 TL, hafta sonu 20 TL olacak. Kadınlar için hafta içi girişler ücretsiz, hafta sonu ise 10 TL olacak. Öğrenciler için de hafta içi girişler ücretsiz, haftasonu ise 5 TL olacak. TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nin kapalı ve açık olmak üzere toplam 6.100 araç kapasiteli otopark hizmeti İstanbul Autoshow 2017 kapsamında sunulacak.

ÜCRETSİZ SERVİS HİZMETİ DE VAR

TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’ne fuar süresince ücretsiz servis araçları da olacak. Servisler, Atatürk Havalimanı ve Kadıköy İskelesi önlerinden belirlenmiş olan saatlerde kalkacak. Fuara toplu taşıma kullanarak gelmek isteyenler, Söğütlüçeşme veya Zincirlikuyu’dan metrobüs hattını ya da Marmaray-TÜYAP (76K) veya Silivri-TÜYAP (300) hatlı otobüsleri kullanarak fuara katılabilecekler.

Toyota sanal ve gerçek dünyayı birleştirdi

Toyota ‘interaktif showroom’ uygulaması ile sektöründe dünyada bir ilki gerçekleştiriyor. Bu yeni dijital uygulama ile Toyota’nın showroom danışmanları, üzerinde sensör ve kameraların olduğu dijital bir gözlük ile, Toyota modelleriyle ilgili her türlü bilgiyi sesli ve görüntülü olarak müşterilerinin akıllı telefonlarına, tabletlerine veya bilgisayarlarına anında iletebilecek ve onlarla canlı iletişim kurabilecek.

Lexus’tan çevreci lüks modeller

Lexus, 2017 İstanbul Autoshow’a birçok yenilikle katılacak. Lexus, ilk tamamen hibrit lüks SUV modeli RX 400h’yi 2005’te tanıtmıştı ve bu teknolojide önemli bir tarihçeye imza atmayı başardı. Kademeli olarak hibrit ürün gamını genişleten marka, İstanbul Autoshow’da da yeni hibrit modellerinin tanıtımını gerçekleştirecek. Ziyaretçiler İstanbul Autoshow Fuarı’nda premium SUV modelinin hibrit versiyonu RX450h, crossover modelinin hibrit versiyonu NX300h, sportif sedan modelinin hibrit versiyonu GS300h’ı inceleme şansı elde edecekler. Her geçen gün daha çevreci modeller üreten marka, dünyada bu teknolojinin öncüsü olarak kabul edilen Lexus Hybrid Drive sistemini kullanıyor. Sessiz bir sürüş sunan hibrit sistemi, düşük tüketimin yanı sıra istendiğinde elektrik motorları yüksek performansa yanıt verebiliyor.

KUGA

Ford ‘SUV’arileri ile Autosow’da

Ford, İstanbul Autoshow’da performans serisi ile müşterilerinin kalp atışlarını hızlandırmaya hazırlanırken, yeni Fiesta’dan, SUV modellerine uzanan geniş ürün portföyünü otomobil severlerle buluşturacak. Ford’un SUV ailesi de Autoshow’da göz dolduracak. 1.5 lt dizel otomatik versiyonuyla Türkiye SUV pazarına bu sene iddialı bir giriş yapan ve şık tasarımıyla dikkat çeken Yeni Kuga ile Edge ve Ranger da aktif müşteriler için standdaki yerini alacak. Ford standının bir diğer yıldızı Yeni Nesil Fiesta olacak. Geçtiğimiz Kasım ayında Ford’un Köln’de gerçekleşen ‘Go Further’ etkinliğinde Avrupa prömiyerini gerçekleştiren Yeni Nesil Fiesta, Türkiye’de ilk defa İstanbul Autoshow’da müşterilerin beğenisine sunulacak. Ayrıca Ford fuarda, üstün performanslı süper spor otomobili Ford GT Race Car (yarış otomobili) modelini Türkiye’de ilk kez sergileyecek.

TRAVELLER

Peugeot Traveller görücüye çıkıyor

Peugeot Türkiye, fuarda 14 modeliyle yerini alacak. SUV segmentine tamamen yeni bir soluk getiren yedi koltuklu Yeni SUV Peugeot 5008 ve hafif ticari araç pazarına iddialı giriş yapmaya hazırlanan Yeni Peugeot Traveller Türk tüketicilerle ilk kez buluşuyor. Ayrıca otomobil severlerin efsane olarak adlandırdığı 208 GTI by Peugeot Sport modeli ve sportif karakteri ile 308 GTi by Peugeot Sport’da Peugeot markasının sportif genlerini öne çıkararak Performans alanında yerlerini alıyor. Peugeot, İstanbul Auto Show 2017 kapsamında ürün gamının tamamını tanıtma imkanı da buluyor. Peugeot standında 208, 308, 2008, 3008, 508 ve Partner modellerinin yanı sıra ilginç sürprizlerle de fuarda olacağını açıkladı.

i30

Hyundai, i30 veIONIQ ile sahnede

Türkiye’deki yirminci üretim yılını kutlayan Hyundai, İstanbul Otomobil Fuarı 2017’de Yeni i30 ve IONIQ gibi iki önemli modelinin prömiyerini gerçekleştirerek ilgi odağı olmaya hazırlanıyor. İlgi çekici standı ve teknolojik sürprizleriyle dikkat çeken Hyundai, ürün gamındaki iddialı yenilikleriyle de kalite vurgusu yapacak. Hyundai i30’un kabini en az dış tasarımı kadar iddialı. İlk bakışta bile otomobilin daha etkili ve daha modern bir yapıya büründüğünü anlamak zor olmuyor. Önceki modele göre daha şık bir izlenim sunan Yeni i30, ferahlık hissi veren yatay düzeniyle de oldukça temiz ve sezgisel bir iç mekana sahip. Yenilikçi IONIQ ise teknolojik özellikleri ve hibrit motoruyla marka adına yepyeni bir dönemi başlatıyor.

COMPASS

Jeep Compass makyajıyla geldi

Avrupa lansmanı Cenevre Otomobil Fuarı’nda gerçekleştirilen Yeni Jeep Compass, ülkemizde satışa sunulmadan önce İstanbul Autoshow 2017’de otomobil tutkunlarının beğenisine sunulacak. Sınıfının en gelişmiş 4x4 yeteneklerine sahip olan Compass, özgün Jeep tasarımını, on-road sürüş dinamikleri, yenilikçi güvenlik teknolojileri ile sınıfına yeni bir soluk getiriyor. Jeep Compass; Longitude, Limited ve Trailhawk adı verilen 3 farklı donanım seviyelerine sahip olarak 1.4 litre benzinli ve hem 1.6 litre hem 2.0 litre dizel olmak üzere 3 farklı motor seçeneği ile ülkemizde sonbahar aylarından itibaren satışa sunulacak.

VİSİON MERCEDES MAYBACH

İlk kez Türkiye’de

Mercedes-Benz Türk, kompakt sınıftan SUV’lara kadar hemen her sınıftaki otomobilleriyle yer aldığı İstanbul Autoshow 2017 fuarında Mercedes-Benz E-Serisi Coupé ve All-Terrain modellerini Türkiye’de ilk kez otomobil severlerin beğenisine sunacak. 2016 Paris Otomobil Fuarı’nda tanıtılan Mercedes-Maybach Vision 6, İstanbul Autoshow 2017’de önemli bir yenilik olarak sergilenecek. Aero-Coupé’nin görkemli zamanlarına gönderme yapan 2+2 kişilik otomobil, bu geleneği geleceğe taşıyor. Klasik tasarım öğelerini abartılı bir şekilde yeniden yorumlayan coupe, aynı zamanda Mercedes-Benz’in tasarımdaki ‘duyusal yalınlık’ felsefesine sadık kalıyor. Yaklaşık 6 metre uzunluğa sahip olan Vision Mercedes-Maybach 6, bir elektrikli otomobil olarak tasarlandı. Elektrikli motor 750 BG (550 kW) güç üretirken aracın altına gizlenen ince bataryalar 500 km’lik bir menzil sağlıyor.

LOGAN MCV

Dacia gövde gösterisi yapacak

Türkiye’de yükselişini sürdüren Dacia, İstanbul Autoshow’da otomobilseverlerle buluşuyor. Dacia’nın ilk otomatik vitesli modeli Duster EDC, Dacia standının en ilgi çeken modeli olarak öne çıkıyor. Dacia, yeni marka kimliğini diğer tüm modellerine yansıtıyor. Yenilenen Sandero ve Logan MCV Autoshow’da tüketiciyle buluşuyor. Dacia, yeni marka kimliğini Dokker Ailesi ve Lodgy’ye de uyguladı. Sandero’nun yenilenen tasarımının yanı sıra yepyeni birçok donanım da ekleniyor. Sandero Stepway’in Easy-R yarı otomatik vitesli versiyonu müşterilerle buluşuyor.

Renault’Dan geleceğin otomobili Trezor

Renault, Autoshow’da Yeni Captur ve Koleos’un Türkiye’de ilk gösterimini gerçekleştiriyor ve böylece Kadjar ile birlikte SUV ürün gamı tamamlanıyor. Marka ayrıca Renault’nun tasarım anlayışı ve gelecekteki teknolojisi hakkında ipuçları veren elektrikli bir GT olan konsept model Trezor’u da stantta sergileyecek. Trezor, yeni Renault tasarım anlayışının izlerini taşıyor. Elektrikli otomobil teknolojisinin öncüsü ve Avrupa’nın bu pazarda lider markası Renault, artık rekor düzeyde 400km’lik sürüş menzili sunduğu ZOE ile bu alanda yepyeni bir sayfa açıyor. Z.E. 40 pil ile donatılan Renault ZOE, artık rekor düzeyde 400 km’lik sürüş menzili sunuyor.