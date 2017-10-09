SUV liderine ‘premium dokunuş’
Türkiye ve Avrupa’nın en çok satan SUV modeli Qashqai yenilendi. Daha teknolojik ve güvenli hale gelen model 92 bin TL’den başlayan fiyatı ile satışa sunuldu. Qashqai’de en dikkat çekici olan ise artık daha premium…
- KAAN ZENGİNLİ
SUV kategorisinde liderliği bırakmayan Qashqai yeni yüzüne kavuştu. Bulunduğu kategorinin öncüsü, şehirli SUV modeli Nissan Qashqai, premium karakterini geliştiren yeniliklerle gövde gösterisine hazırlanıyor. Yeni Nissan Qashqai; sportif ve sofistike dış tasarımı, premium iç kabini ve geliştirilen sürüş performansının yanı sıra güvenliğini arttıran Nissan Intelligent Mobility özellikleriyle rakiplerine ter döktürecek gibi duruyor. Yeni Nissan Qashqai 92 bin TL’den başlayan lansman fiyatlarıyla ve 40.000 TL/12 ay faiz 0 faiz finans desteği ile bayilerde yerini aldı.
İDDİAMIZ DAHA GÜÇLENDİ
Nissan Türkiye Genel Müdürü Sinan Özkök yaptığı açıklamada “Qashqai yalnızca sahip olduğu teknolojilerle değil iç ve dış tasarımıyla da 10 yıldır sınıfının öncüsü konumunda. Türkiye ve Avrupa’da yıllarca en çok satan SUV modeli olması, ona bir lider duruşu kazandırdı. Şimdi yapılan premium yenilikler ve değişiklikler ile kuralları baştan yazacak. Yeni Qashqai, Nissan’ın Intelligent Mobility vizyonunun güçlü bir yansıması olan akıllı güvenlik özelliklerini, tasarımı ve konforu birleştirerek yeni dönemde şehrin hâkimi iddiasını sürdürecek, lider duruşuyla artık çok daha güçlü” dedi.
3.8 LİTRELİK TÜKETİM
Yeni Qashqai’de benzinli ve dizel motor seçenekleri, altı ileri manuel veya X-Tronic şanzıman seçenekleriyle ve 2 veya 4 çekiş opsiyonuyla sunuluyor. 3.8lt/100km’lik bir yakıt ekonomisi ile segment lideri olan 1.5 litrelik 110PS dizel motorlu seçenek öne çıkıyor. Diğer öne çıkan motor ise 130PS motor gücü ile segmentin en güçlüsü 1.6L dizel X-Tronic motoru. Tasarımıyla dikkatleri üzerine çeken yeni Qashqai, tamamen yenilenen ön yüzüyle daha dinamik ve sportif bir görüntüye kavuşurken iç tasarımda yapılan geliştirmeler ile daha premium bir kimlik kazandı. Yeni Qashqai’nin yan görünümündeki en belirgin değişim 17,18 ve 19 inç boyutlarındaki jantların tasarımında ortaya çıkıyor. Sürtünmeyi minimum seviyelere çekecek şekilde tasarlanan yeni jantlar Nissan’ın premium dinamizmini yansıtıyor.
Kulaklarda ‘BOSE’ farkı
Yeni Qashqai, tamamen yenilenen ses sistemi ile yüksek kaliteli bir müzik keyfi sunuyor. Burada ‘Bose’ yapılan işbirliği de ön plana çıkıyor.
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