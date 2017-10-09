SUV liderine ‘premium dokunuş’

SUV kategorisinde liderliği bırakmayan Qashqai yeni yüzüne kavuştu. Bulunduğu kategorinin öncüsü, şehirli SUV modeli Nissan Qashqai, premium karakterini geliştiren yeniliklerle gövde gösterisine hazırlanıyor. Yeni Nissan Qashqai; sportif ve sofistike dış tasarımı, premium iç kabini ve geliştirilen sürüş performansının yanı sıra güvenliğini arttıran Nissan Intelligent Mobility özellikleriyle rakiplerine ter döktürecek gibi duruyor. Yeni Nissan Qashqai 92 bin TL’den başlayan lansman fiyatlarıyla ve 40.000 TL/12 ay faiz 0 faiz finans desteği ile bayilerde yerini aldı.

İDDİAMIZ DAHA GÜÇLENDİ

Nissan Türkiye Genel Müdürü Sinan Özkök yaptığı açıklamada “Qashqai yalnızca sahip olduğu teknolojilerle değil iç ve dış tasarımıyla da 10 yıldır sınıfının öncüsü konumunda. Türkiye ve Avrupa’da yıllarca en çok satan SUV modeli olması, ona bir lider duruşu kazandırdı. Şimdi yapılan premium yenilikler ve değişiklikler ile kuralları baştan yazacak. Yeni Qashqai, Nissan’ın Intelligent Mobility vizyonunun güçlü bir yansıması olan akıllı güvenlik özelliklerini, tasarımı ve konforu birleştirerek yeni dönemde şehrin hâkimi iddiasını sürdürecek, lider duruşuyla artık çok daha güçlü” dedi.