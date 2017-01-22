SUV planı tuttu şimdi sıra ticaride

Fransız otomotiv devi Peugeot, Türkiye’de büyümesini sürdürüyor. Geçen yılı 25 bin 440 adetlik binek ve 10 bin 123 adetlik ticari araç satışı ile kapatan marka, Türkiye otomotiv pazarının da üzerinde başarı gösterdi. Son yıllarda ‘SUV ATAĞI’ stratejisiyle hareket eden marka, meyvelerini toplamaya başladı. Peugeot’un SUV segmentindeki araç satışları, Türkiye pazarındaki SUV satışları payı ile doğru orantılı olarak büyümesini sürdürdü. Marka 2017 yılında da yeni SUV’lar ile Pazar payını artırmayı hedeflerken, ticari alanda da ivme kazanmak istiyor. Fransız markanın 2016 yılı değerlendirmesi ve 2017 hedeflerinin paylaşıldığı toplantıya Peugeot Pazarlama Müdürü Mehmet Akın ve Peugeot Türkiye CEO’su Laurent Pernet katıldı.

DÜNYADA DA BÜYÜYOR

Peugeot’un Türkiye ile dünyada da ivme kazanan bir satış grafiği olduğunu söyleyen Laurent Pernet “Peugeot, dünya satışlarında 1 milyon 920 bin adet ile 2016 yılına göre yüzde 12.3 oranında bir artış gerçekleştirerek önemli bir büyüme gösterdi. 2016 yılının son 3 ayında toplam 60 binin üzerinde sipariş ile Fransa’da C SUV segmentinde podyuma çıkan ‘Yeni SUV Peugeot 3008’ markanın başarı ve gurur kaynağı oldu. Yenilenen 2008, hafif ticari ürün gamının başarılı modeli Partner ve Peugeot 208 markanın global sonuçlarında önemli rol oynadılar” diye konuştu.