Toyota hibrit şov

28’inci yüzyılın aracı Lexus’tan

Lexus, 2017 İstanbul Autoshow’a birçok yenilikle katılacak. Sadece bir otomobil üreticisi değil bir yaşam tarzı markası olduğunu yaptığı birçok çalışmayla vurgulayan Lexus, İstanbul Auto- show’da ‘Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu’ filmi için tasarlanan SKYJET Uzay Aracını sergileyecek. Lexus tasarımcılarına ait ve 28. yüzyıl zamanlarında kullanılan SKYJET, filmin kahramanının zamanda yolculuk yapmasını sağlıyor. Lexus dokunuşlarına sahip uzay aracı atletik ve aerodinamik duruşuyla dikkat çekiyor. Konsept model tamamlanırken Lexus’un son Yapay Zeka ve HMI teknolojisini de araca eklendi. Ayrıca filmin hikayesine göre geleceğin enerji kapsülü olarak gösterilen araç, Lexus’un yenilikçi hidrojen yakıt hücresi teknolojisinden ilham aldı.