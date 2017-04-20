Toyota hibrit şov
Toyota, İstanbul Autoshow’da en geniş hibrit ürün gamı ile yerini alırken, dijital dünyadaki yenilikleriyle de göz dolduracak. Toyota aynı zamanda yenilenen Yaris’i de Türkiye’de ilk kez İstanbul Autoshow’da beğenilere sunacak.
2017 yılını ‘Türkiye’de hibrit yılı’ ilan eden Toyota, İstanbul Autoshow’da Türkiye’de üretilen Toyota C-HR Hybrid modeli başta olmak üzere Auris Hybrid, Auris TS Hybrid, Yaris Hybrid, RAV4 Hybrid ve ilk seri üretim hibrit model Prius’un son versiyonunu sergileyecek. Toyota’nın B segmentindeki başarılı temsilcisi Yaris, Türkiye’de ilk kez Auto- show’da görücüye çıkacak.
YARİS’E 1.5 MOTOR
Yenilenen Yaris için geliştirilen tamamen yeni 1.5 litrelik dört silindirli benzinli motor, mevcut 1.33 litrelik motorun yerini alacak. Toyota’nın üstün termal verimliliğine sahip ailesinden olan yenilenen Yaris’in atmosferik 1.496 cc motoru, 111 HP güç ve 4400 d/dk.’da 136 Nm tork üretiyor. Hem açık yolda hem de şehir içi trafik koşullarında çevik bir sürüş sunuyor. 1.33 litrelik motorla karşılaştırıldığında 0-100 km/s hızlanması 0.7 saniye daha hızlandı.
1.5 MiLYON HİBRİT SATTI
Dünyada yıllık hibrit otomobil satışlarını
1.5 milyon adetlere taşıyan Toyota, 2020 yılına kadar toplamda 15 milyon hibrit araç satışına ulaşmayı hedefliyor. Bugün 90 ülke ve bölgede 33 farklı hibrit ve bir plug-in hybrid modeli ile pazarda yer alan Toyota, 10 milyonu aşan satışıyla hibrit teknolojisi konusunda liderliği elinde bulundurmayı sürdürüyor. Toyota’nın Türkiye’de satışa sunduğu hibrit modelleri arasında; Yaris Hybrid, RAV4 Hybrid, Prius ve Toyota C-HR Hybrid bulunuyor.
Yeni Ford Fiesta görücüye çıkıyor
-Ford, İstanbul Auto- show’da performans serisi ile müşterilerinin kalp atışlarını hızlandırmaya hazırlanırken, yeni Fiesta’dan, SUV modellerine uzanan geniş ürün portföyünü otomobil severlerle buluşturacak. Ford standının bir diğer yıldızı Yeni Nesil Fiesta olacak. Geçen kasım ayında Ford’un Köln’de gerçekleşen ‘Go Further’ etkinliğinde Avrupa prömiyerini gerçekleştiren Yeni Nesil Fiesta, Türkiye’de ilk defa İstanbul Autoshow’da müşterilerin beğenisine sunulacak. Ayrıca Ford, süper spor otomobili Ford GT Race Car modelini Türkiye’de ilk kez sergileyecek.
28’inci yüzyılın aracı Lexus’tan
Lexus, 2017 İstanbul Autoshow’a birçok yenilikle katılacak. Sadece bir otomobil üreticisi değil bir yaşam tarzı markası olduğunu yaptığı birçok çalışmayla vurgulayan Lexus, İstanbul Auto- show’da ‘Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu’ filmi için tasarlanan SKYJET Uzay Aracını sergileyecek. Lexus tasarımcılarına ait ve 28. yüzyıl zamanlarında kullanılan SKYJET, filmin kahramanının zamanda yolculuk yapmasını sağlıyor. Lexus dokunuşlarına sahip uzay aracı atletik ve aerodinamik duruşuyla dikkat çekiyor. Konsept model tamamlanırken Lexus’un son Yapay Zeka ve HMI teknolojisini de araca eklendi. Ayrıca filmin hikayesine göre geleceğin enerji kapsülü olarak gösterilen araç, Lexus’un yenilikçi hidrojen yakıt hücresi teknolojisinden ilham aldı.
Yeni E serisi Coupe sahnede
Mercedes-Benz Autoshow 2017 Fuarı’nda E-Serisi Coupe ve All-Terrain modellerini Türkiye’de ilk kez otomobil severlerin beğenisine sunuyor. Yeni E-Serisi Coupe, kapsamlı akıllı telefon entegrasyonu, geniş ekranlı dijital kokpit ve isteğe bağlı olarak kısmi otonom sürüş imkânı sunan yeni sürüş destek sistemleri de dahil E-Serisi, ailesinin sahip olduğu bütün gelişmiş elektronik sistemleri de bünyesinde barındırıyor.
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