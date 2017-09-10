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Ve sahne markaların…

Uluslararası Frankfurt Otomobil Fuarı, otomotivin yanında teknoloji şirketlerinin de şovuna sahne olacak. 12 dev markanın maliyet veya farklı nedenlerden ötürü fuara katılmamasının yanında, bu dev organizasyona katılan markalar ile fuar, görsel şölene dönecek.

  • KAAN ZENGİNLİ
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FERRARİ

PORTOFİNO İÇİN GERİ SAYIM

Ferrari, İtalya’nın en güzel kentlerinden biri olan Portofino’nun adını verdiği yeni modelinin dünya tanıtımını yapacak. 600 HP gücündeki motoruyla 0’dan 100 km/s hıza 3.5 saniyede ulaşabilen Ferrari Portofino, en hızlı cabrio olma özelliğinin yanı sıra, katlanabilir ‘hardtop’ tavanı, geniş bagaj hacmi ve cömert yaşam alanı ile kısa süreli yolculuklar için sunduğu, iki adet arka koltuk kullanımıyla, çok yönlü bir yapı sunmayı başarıyor. 

FORD

LE MANS ŞAMPİYONU ORADA

Ford, Yeni Mustang, Ecosport, Tourneo Custom ve Ranger Black Edition modellerini, fuarda görücüye çıkarıyor. Ayrıca Ford standında Yeni Fiesta serisi ve Ford’un 1967 Le Mans galibiyetinin anısına tasarladığı Ford GT’67 Heritage Edition da yer alacak. Ayrıca, Ford Avrupa, Orta Doğu & Afrika Başkanı Steven Armstrong da fuar kapsamında düzenlenecek mobilite forumunda Ford’un gelecekteki mobilite vizyonunu aktaran bir açılış konuşması gerçekleştirecek.

DACIA-RENAULT

MEGANE R.S VE DUSTER İLGİ ODAĞI

Renault, yeni Renault Megane R.S modelinin dünya prömiyerini gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Dacia standında da Yeni Duster’ın dünya prömiyeri yapılacak. Renault, aynı zamanda 2030 yılına yönelik vizyonunu sıra dışı bir format ile tanıtacak. Daha da çekici hale gelen yeni tasarımıyla odak noktası olacak Yeni Duster, Dacia standında festival havası estirmeye hazırlanıyor.

KIA

YENİ SORENTO SAHNEDE

KIA Motors, fuarda; Proceed Concept’i, yeni Sorento’yu, turbo beslemeli motor ve crossover modellerden ilham alınarak tasarlanan Picanto’nun gelişmiş versiyonu yeni Picanto X-Line’ı görücüye çıkarıyor. 

CITROEN

C3 CROSSEVER

Markanın Frankfurt Otomobil Fuarı’nda yeni ürün anlamındaki en önemli yeniliği Citroen C3 Aircross. 2012 ile 2016 yılları arasında tüm dünyada satış rakamları beş kat büyüyen bir segment olan SUV pazarında daha fazla söz sahibi olmak isteyen Citroen, SUV kullanıcılarından ilham alarak yepyeni bir model olan C3 Aircross’u geliştirdi. 

MERCEDES

GÖRSEL ŞOVA HAZIR

Mercedes-Benz, fuarda 100’e yakın aracını sergiliyor. Mercedes-Benz’in 11.000 metrekareye kurulu fuar alanının planlaması ve kurulumu için 400 kişilik bir ekip, iki ay çalıştı. Ana salonda 970 ton çelik, 250 kilometre kablo döşendi ve 6.000 kadar lamba monte edildi. 

Mercedes-Benz, fuarda 100’e yakın aracını sergiliyor. Mercedes-Benz’in 11.000 metrekareye kurulu fuar alanının planlaması ve kurulumu için 400 kişilik bir ekip, iki ay çalıştı. Ana salonda 970 ton çelik, 250 kilometre kablo döşendi ve 6.000 kadar lamba monte edildi. 

HYUNDAI

İZMİTLİ KONA DA ORADA

Hyundai, 2017 Frankfurt Otomobil Fuarı’nda başta i30 Fastback ve i30 N olmak üzere, Yeni i30’un tüm versiyonlarını tanıtırken aynı zamanda B-SUV segmentine sıkı bir giriş yapmaya hazırlanan KONA modelini de görücüye çıkaracak. Henüz tam anlamıyla net olamasa da KONA’nın Türkiye’de üretileceği aşikar… 

 

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