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Yakıtta çok iddialı! 100 km'de sadece 1 litre

Toyota hibrit modeli Prius, tamamen yenilenen haliyle Avrupa'ya geldi.

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Yeni Prius yine versiyonunda da sıradışı tasarımıyla dikkat çekiyor.

Plug-in hibrit olarak gelen model tasarımı kadar yakıt tüketiminde de iddialı. Ortalama yakıt tüketiminin 100 km'de 1,0 lt olduğu ve buna bağlı olarak da 22 g/km'lik çok düşük bir CO2 emisyonuna sahip olduğu iddia ediliyor.

Plug-in hibrit sisteminde bulunan 8,8 kWs'lik batarya paketi normal ev prizinden yaklaşık 3 saat civarında tam şarja ulaşırken, hızlı şarj ile 2 saatte tam şarj mümkün.

1,8 lt'lik benzinli motor ile kombine edilen elektrikli motor toplamda 120 HP güç sunarken, otomobilin 0-100 km/s hızlanması 11,1 sn sürüyor. Maksimum hız ise 162 km/s olarak açıklanıyor. Tamamen elektrikli sürüşte, menzil 50 km iken, maksimum hız 135 km/s ile sınırlandırılmış.

Tavanda bulunan güneş panelleri sayesinde bataryaların şarj edilmesi ve günlük ek 5 km'lik menzil kazanılması hedefleniyor.

Eğlence sisteminde yer alan 8 inçlik ekranın yanında, sürücü için de ayrıca 4,2 inçlik çift ekrana da yer verilmiş.

Kaynak: Otohaber

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