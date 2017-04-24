Yerli otomobili çok önemsiyoruz hayata geçecek

Bunu inşallah özel sektörümüzün öncülüğünde kamunun da desteğiyle hayata geçireceğiz” dedi. Bakan Özlü, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve İTÜ ARI Teknokent’in öncülüğünde düzenlenen ve otomotivde yeni trendler ile sektörün geleceğinin konuşulduğu ‘Next Mobility Summit’te, özel sektör, ana ve yan sanayi ile üniversitelerin bir araya geldiği bu tür platformları çok önemsediğini ifade etti. Özlü, otomotivin sanayileşmede öncü ve sürükleyici bir sektör olduğunu aktararak, yeni teknolojiler konusunda da öncü olan otomotivin, bugün hayata girmiş olan birçok teknolojinin ilk uygulama alanı olduğunu bildirdi. Özlü, otomotiv sektörünün Türkiye ekonomisindeki yeri ve önemine değinerek, şunları kaydetti: “Sektör, her geçen gün güç kazanıyor, kendini geliştiriyor ve daha iyi bir noktaya geliyor. Otomotiv sektöründe hemen her yıl yeni rekorlara imza atıyoruz. Bugün üretimde dünyanın önemli merkezlerinden biri haline geldik. Türkiye’de üretilen araçların kalitesiyle ilgili olarak çok sağlam bir imaj oluşturmayı da başardık.”

DÜNYAYA HİTAP EDECEK

Özlü, Türkiye otomotiv sektörünün ülke ölçeğinde çok ciddi bir Ar-Ge harcaması yaptığını belirtti. Özlü, İTÜ Arı Teknokent’te 85 milyon liralık yatırımla inşa edilecek Otomotiv ve Hareketlilik Tematik Binası’nın da kendisini heyecanlandırdığını ifade etti. Bu tür yatırımların yerli otomobil projesine de güç katacağını belirten Özlü, “Dünya pazarlarına da hitap edebilecek bir yerli otomobil markası oluşturmayı çok önemsiyoruz. Bunu inşallah özel sektörümüzün öncülüğünde kamunun da desteğiyle hayata geçireceğiz” dedi.