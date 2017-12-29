1 Ocak itibariyle zorunlu oldu!

Kış koşullarında araçların daha iyi yol tutması, daha iyi fren yapabilmesi için kullanması gereken kış lastiği, karlı havalar dışında, soğuk havalarda da çok fazla işe yarıyor. Ülkemizde de sert geçen kışların ardından ticari araçlarda zorunlu olan kış lastiği, binek araçlar için zorunlu değildi. Fakat bu yıl yapılan düzenleme ile binek araçlarda valilik talimatlarıyla zorunlu olan kış lastiklerinde ilk talimat İstanbul Valiliği’nden geldi. İstanbul Valisi Vasip Şahin’in imzaladığı bildiride, İstanbul’daki tüm araçlarda kış lastiği 1 Ocak tarihinden 1 Nisan tarihine kadar zorunlu oldu.