10 yılda 107 milyon litre yağ

Castrol’ün kurumsallık, kalite ve emniyet ilkelerini benimseyen ve verdiği hizmeti de bu çerçevede sunan Adanır Lojistik, 2007-2017 tarihleri arasında, tam 7 milyon km yol kat etti, 107 milyon litre dökme ürünü Castrol müşterilerine ulaştırdı ve bu süreçte hiçbir trafik kazası yaşamadı.

Taşıma faaliyetlerine 1980’li yıllarda başlayan “Kalite ve Güven” ilkesiyle yola çıkan Adanır Lojistik, 1990’lı yıllardan bu yana Castrol ve BP ile olan işbirliği kapsamında, taşımacılık sektörüne yeni bir bakış açısı kattı ve emniyet kültüründe dönüşüm başlattı. Bu süreçte, Castrol’ün Emniyet ve Tedarikçi Çalışma ilkeleri ışığında Adanır Lojistik, kendi bünyesinde değişimler gerçekleştirdi. Personel seçim kriterleri belirlendi, eğitim organizasyonlarına ağırlık verildi, araç kontrollerinde ve sürücü eğitimlerinde (Defansif Sürüş Eğitimi, Yorgunlukla Mücadele Eğitimi) profesyonel eğitim veren firmalar ile çalışıldı. Ayrıca tüm araçlara araç takip cihazları monte edildi, araç kontrolleri ve araç bakımları periyodik hale geldi, her yıl personel sağlık taramaları yapıldı ve kalite yönetim sistemi (ISO) çalışmalarına hız verildi.

Bu çalışmaların sonucunda Adanır Lojistik, TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, TS OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgelerini aldı. Adanır Lojistik, 2010 yılında ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi belgesini de alarak müşteri odaklılığı ile ilgili duyarlılığını da gösterdi.

Başlıca hedeflerinden biri kaza ve yaralanmaları tamamen önlemek olan Castrol için bu sonuç, Castrol’ün hem sağlık, çevre ve emniyet ilkelerine gösterdiği önemin, hem de işbirliği yapılan Adanır Lojistik’in uyguladığı güvenlik ilkelerine bağlılığının somut bir örneği oldu.