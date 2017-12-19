11 Yıldır değişmeyen lider!

Uluslararası danışmanlık ve araştırma şirketi Kline & Company’nin her yıl gerçekleştirdiği küresel madeni yağlar pazar araştırmasına göre Shell, 2016 yılında 4400 kiloton madeni yağ satışı gerçekleştirerek dünyanın “1 numaralı Madeni Yağ Tedarikçisi” oldu. 2016 yılında 5 milyar litreye tekabül eden bu satışların yüzdesel dağılımı tüketim, otomotiv, endüstri ve ticari otomotiv sektörlerinde eşit şekilde gerçekleşti.

Shell küresel madeni yağlar pazardaki başarısı hakkında değerlendirmede bulunan Shell Global Ticaretten Sorumlu Başkan Yardımcısı Huibert Vigeveno şunları söyledi: “Shell Madeni Yağları olarak faaliyet gösterdiğimiz birçok sektörde güçlü bir büyüme kaydediyoruz. Madeni yağ satışında liderliğimizi devam ettirmek amacıyla, dünya standartlarındaki tedarik zincirimizi geliştirerek marka, ürün ve hizmet portföyümüze ciddi yatırımlar yapıyoruz. Pazarın dinamiklerine uyum sağlamak ve önümüze çıkan fırsatları değerlendirmek için de yeni iş birlikleri oluşturmaya, müşteri odaklı çözümler geliştirmeye devam ediyoruz. Araştırma ve teknolojik çalışmalarımızla yenilik yapmaya odaklanıyoruz. Madeni yağ pazarındaki liderliğimiz Shell olarak doğru yolda ilerlediğimize işaret etmekle beraber birçok sektördeki çeşitli müşterilere üstün çözümler sağlayan 9000 çalışanımızın başarısının da bir göstergesidir.”