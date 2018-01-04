13 TL'ye 360 km yol gidiyor!

Nissan’ın elektrikli otomobili olan Leaf modeli, yeni bataryası ile yolla çıkmaya hazırlanıyor. Değişen tasarımı ile 2. Nesil olarak ortaya çıkan Leaf, Tesla Model 3’e rakip olmaya çalışacak. Şuan satışta olan versiyonunda 8.5 sn’de 0-100 km hızlanmasını tamamlayan model, yeni 60 kWh bataryalı modeli ile bu süreyi 6.5 sn’ye çekiyor. Yeni batarya ile 362 km menzile sahip olan model 2018’in son çeyreğinde satışa çıkacak.