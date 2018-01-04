2017 Otomobil satış rakamları açıklandı!

Türkiye’deki otomobil distribütörlerinin tüm satış verilerinin açıklandığı ve satış, iletişim gibi ödüllerin sahiplerini bulduğu ODD Gladyatörleri ödülleri şu an sahiplerine ulaşıyor. Bu gecede 2017 yılının tüm otomobil ve hafif ticari araçların satış sayıları az önce açıklandı. Açıklanan verilere göre 2017 yılında toplam 722.759 adet otomobil satılmış. Bu satış sayısı 2016 yılında 756.938 adetle tamamlanmıştı. Açıklanan verilere göre otomobil satışı %4.5 gerilemiş. Bu gerilemede bu sene içerisinde fazla dalgalı olan Euro ve Dolar kurları ne yazık ki çok etkili oldu. Bu yıl ÖTV ve MTV hakkında yapılan düzenleme ile bu sayının gelecek yıl için daha yüksek olması hedeflenirken, hafif ticari araçların satışındaki artış beklenenden fazlaydı. 233.435 adet ile gerçekleşen hafif ticari araç satışı, geçtiğimiz yıl 226.786 adette kalmıştı. Bu sayede %2.9 büyüyen hafif ticari pazarı sektörün gelecek yıl için daha umutlu olmasını sağlıyor.