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2018 Türkiye motorsporları takvimi açıklandı

2018 sezonunda ulusal statüde koşulacak olan ralli, historic rally, pist, offroad, trial, tırmanma, karting, drift, klasik otomobil ve rallikros yarışma takvimi TOSFED resmi web sitesinde açıklanarak yürürlüğe girdi.

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Buna göre 2018 sezonu 07-08 Nisan tarihinde Tuzla Karting Park’ta düzenlenecek olan Türkiye Karting Şampiyonası ilk yarışı ve Düzce’de düzenlenecek olan Türkiye Trial Şampiyonası ilk yarışları ile açılacak. 7 ralli, 7 karting, 7 offroad, 6 tırmanma, 6 pist, 5 trial, 4 drift, 3 klasik otomobil ve 1 de rallikros şampiyonası finali olmak üzere 46 adet ulusal yarışın organize edileceği sezon, 01-02 Aralık tarihlerinde düzenlenecek Türkiye Rallikros Şampiyonası Finali ile sona erecek.
 
Avrupa Ralli Kupaoffrosı’na dahil Rally Phrygia, Eskişehir Otomobil Sporları Kulübü tarafından 04-06 Mayıs tarihlerinde Eskişehir, Kütahya, Bilecik bölgesinde düzenlenirken, 7 yıllık aranın ardından Dünya Ralli Şampiyonası’na geri dönen Rally Turkey de 13-16 Eylül tarihleri arasında Muğla Marmaris’te organize edilecek… Ayrıca TOSFED tarafından uzun bir aradan sonra ilk kez geçen yıl düzenlenen 'Şampiyonlar Şampiyonası' organizasyonu da, TOSFED Yıldızını Arıyor 2.yarışıyla birlikte 14-15 Nisan tarihlerinde Körfez Yarış Pisti'nde gerçekleştirilecek.
 
2018 Türkiye Ralli Şampiyonası
 
05-06 Mayıs … Rally Phrygia (A) … ERT
 
02-03 Haziran … Akdeniz Rallisi (T)
 
07-08 Temmuz … Ege Rallisi (A)
 
11-12 Ağustos … Yeşil Bursa Rallisi (A)
 
13-16 Eylül … Rally Turkey Marmaris (T) … WRC
 
20-21 Ekim … Kocaeli Rallisi (T)
 
17-18 Kasım … İstanbul Rallisi (T)

2018 Türkiye Offroad Şampiyonası
 
21-22 Nisan … Sakarya … 54 OSK
 
12-13 Mayıs … Ankara … ANDOFF
 
30 Haziran-01 Temmuz … Samsun … VEZİROFF
 
28-29 Temmuz … Sinop … SİNOFF
 
29-30 Eylül … Denizli … DENDOFF
 
27-28 Ekim … Karabük … KARDOFF
 
24-25 Kasım … İstanbul … İPSK
 
2018 Türkiye Trial Şampiyonası
 
07-08 Nisan … Düzce … DOSOD
 
28-29 Nisan … Sinop … SİNOFF
 
23-24 Haziran … Bursa … BASK
 
14-15 Temmuz … Karabük … KARDOFF
 
08-09 Eylül … Bolu … BOLOFF
 
2018 Türkiye Pist Şampiyonası
 
12-13 Mayıs … 1. Ayak
 
30 Haziran-01 Temmuz … 2. Ayak
 
28-29 Temmuz … 3. Ayak
 
29-30 Eylül … 4. Ayak
 
27-28 Ekim … 5. Ayak
 
24-25 Kasım … 6. Ayak
 
2018 Türkiye Karting Şampiyonası
 
07-08 Nisan … İstanbul Tuzla Karting Pisti
 
28-29 Nisan … Bursa Nilüfer Karting Pisti
 
23-24 Haziran … Körfez Karting Pisti
 
14-15 Temmuz … Daha Sonra Açıklanacak
 
11-12 Ağustos … İstanbul Tuzla Karting Pisti
 
06-07 Ekim … İzmir Karting Pisti
 
17-18 Kasım … Körfez Karting Pisti
 
2018 Türkiye Tırmanma Şampiyonası
 
21-22 Nisan … İzmir … EOSK
 
19-20 Mayıs … İstanbul … İSOK
 
23-24 Haziran … Afyonkarahisar … ESOK
 
14-15 Temmuz … Kocaeli … KOSDER
 
04-05 Ağustos … Ankara … ANOK
 
06-07 Ekim … Bursa … BOSSEK

2018 Türkiye Drift Şampiyonası
 
28-29 Nisan … Atatürk Olimpiyat Stadı / İstanbul
 
09-10 Haziran … TOSFED Körfez Yarış Pisti / Kocaeli
 
29-30 Eylül … Kadir Has Stadyumu / Kayseri
 
10-11 Kasım … Daha Sonra Açıklanacak

2018 Türkiye Klasik Otomobil Şampiyonası
 
21-22 Nisan … Bahar Rallisi
 
02-03 Haziran … Batı Anadolu Rallisi
 
27-28 Ekim … Cumhuriyet Rallisi
 
2018 Türkiye Rallikros Şampiyonası
 
01-02 Aralık … Türkiye Rallikros Şampiyonası Finali … TOSFED

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