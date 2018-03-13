2018 Türkiye motorsporları takvimi açıklandı
2018 sezonunda ulusal statüde koşulacak olan ralli, historic rally, pist, offroad, trial, tırmanma, karting, drift, klasik otomobil ve rallikros yarışma takvimi TOSFED resmi web sitesinde açıklanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre 2018 sezonu 07-08 Nisan tarihinde Tuzla Karting Park’ta düzenlenecek olan Türkiye Karting Şampiyonası ilk yarışı ve Düzce’de düzenlenecek olan Türkiye Trial Şampiyonası ilk yarışları ile açılacak. 7 ralli, 7 karting, 7 offroad, 6 tırmanma, 6 pist, 5 trial, 4 drift, 3 klasik otomobil ve 1 de rallikros şampiyonası finali olmak üzere 46 adet ulusal yarışın organize edileceği sezon, 01-02 Aralık tarihlerinde düzenlenecek Türkiye Rallikros Şampiyonası Finali ile sona erecek.
Avrupa Ralli Kupaoffrosı’na dahil Rally Phrygia, Eskişehir Otomobil Sporları Kulübü tarafından 04-06 Mayıs tarihlerinde Eskişehir, Kütahya, Bilecik bölgesinde düzenlenirken, 7 yıllık aranın ardından Dünya Ralli Şampiyonası’na geri dönen Rally Turkey de 13-16 Eylül tarihleri arasında Muğla Marmaris’te organize edilecek… Ayrıca TOSFED tarafından uzun bir aradan sonra ilk kez geçen yıl düzenlenen 'Şampiyonlar Şampiyonası' organizasyonu da, TOSFED Yıldızını Arıyor 2.yarışıyla birlikte 14-15 Nisan tarihlerinde Körfez Yarış Pisti'nde gerçekleştirilecek.
2018 Türkiye Ralli Şampiyonası
05-06 Mayıs … Rally Phrygia (A) … ERT
02-03 Haziran … Akdeniz Rallisi (T)
07-08 Temmuz … Ege Rallisi (A)
11-12 Ağustos … Yeşil Bursa Rallisi (A)
13-16 Eylül … Rally Turkey Marmaris (T) … WRC
20-21 Ekim … Kocaeli Rallisi (T)
17-18 Kasım … İstanbul Rallisi (T)
2018 Türkiye Offroad Şampiyonası
21-22 Nisan … Sakarya … 54 OSK
12-13 Mayıs … Ankara … ANDOFF
30 Haziran-01 Temmuz … Samsun … VEZİROFF
28-29 Temmuz … Sinop … SİNOFF
29-30 Eylül … Denizli … DENDOFF
27-28 Ekim … Karabük … KARDOFF
24-25 Kasım … İstanbul … İPSK
2018 Türkiye Trial Şampiyonası
07-08 Nisan … Düzce … DOSOD
28-29 Nisan … Sinop … SİNOFF
23-24 Haziran … Bursa … BASK
14-15 Temmuz … Karabük … KARDOFF
08-09 Eylül … Bolu … BOLOFF
2018 Türkiye Pist Şampiyonası
12-13 Mayıs … 1. Ayak
30 Haziran-01 Temmuz … 2. Ayak
28-29 Temmuz … 3. Ayak
29-30 Eylül … 4. Ayak
27-28 Ekim … 5. Ayak
24-25 Kasım … 6. Ayak
2018 Türkiye Karting Şampiyonası
07-08 Nisan … İstanbul Tuzla Karting Pisti
28-29 Nisan … Bursa Nilüfer Karting Pisti
23-24 Haziran … Körfez Karting Pisti
14-15 Temmuz … Daha Sonra Açıklanacak
11-12 Ağustos … İstanbul Tuzla Karting Pisti
06-07 Ekim … İzmir Karting Pisti
17-18 Kasım … Körfez Karting Pisti
2018 Türkiye Tırmanma Şampiyonası
21-22 Nisan … İzmir … EOSK
19-20 Mayıs … İstanbul … İSOK
23-24 Haziran … Afyonkarahisar … ESOK
14-15 Temmuz … Kocaeli … KOSDER
04-05 Ağustos … Ankara … ANOK
06-07 Ekim … Bursa … BOSSEK
2018 Türkiye Drift Şampiyonası
28-29 Nisan … Atatürk Olimpiyat Stadı / İstanbul
09-10 Haziran … TOSFED Körfez Yarış Pisti / Kocaeli
29-30 Eylül … Kadir Has Stadyumu / Kayseri
10-11 Kasım … Daha Sonra Açıklanacak
2018 Türkiye Klasik Otomobil Şampiyonası
21-22 Nisan … Bahar Rallisi
02-03 Haziran … Batı Anadolu Rallisi
27-28 Ekim … Cumhuriyet Rallisi
2018 Türkiye Rallikros Şampiyonası
01-02 Aralık … Türkiye Rallikros Şampiyonası Finali … TOSFED
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.