2018 Türkiye motorsporları takvimi açıklandı

Buna göre 2018 sezonu 07-08 Nisan tarihinde Tuzla Karting Park’ta düzenlenecek olan Türkiye Karting Şampiyonası ilk yarışı ve Düzce’de düzenlenecek olan Türkiye Trial Şampiyonası ilk yarışları ile açılacak. 7 ralli, 7 karting, 7 offroad, 6 tırmanma, 6 pist, 5 trial, 4 drift, 3 klasik otomobil ve 1 de rallikros şampiyonası finali olmak üzere 46 adet ulusal yarışın organize edileceği sezon, 01-02 Aralık tarihlerinde düzenlenecek Türkiye Rallikros Şampiyonası Finali ile sona erecek.

Avrupa Ralli Kupaoffrosı’na dahil Rally Phrygia, Eskişehir Otomobil Sporları Kulübü tarafından 04-06 Mayıs tarihlerinde Eskişehir, Kütahya, Bilecik bölgesinde düzenlenirken, 7 yıllık aranın ardından Dünya Ralli Şampiyonası’na geri dönen Rally Turkey de 13-16 Eylül tarihleri arasında Muğla Marmaris’te organize edilecek… Ayrıca TOSFED tarafından uzun bir aradan sonra ilk kez geçen yıl düzenlenen 'Şampiyonlar Şampiyonası' organizasyonu da, TOSFED Yıldızını Arıyor 2.yarışıyla birlikte 14-15 Nisan tarihlerinde Körfez Yarış Pisti'nde gerçekleştirilecek.

2018 Türkiye Ralli Şampiyonası

05-06 Mayıs … Rally Phrygia (A) … ERT

02-03 Haziran … Akdeniz Rallisi (T)

07-08 Temmuz … Ege Rallisi (A)

11-12 Ağustos … Yeşil Bursa Rallisi (A)

13-16 Eylül … Rally Turkey Marmaris (T) … WRC

20-21 Ekim … Kocaeli Rallisi (T)

17-18 Kasım … İstanbul Rallisi (T)

2018 Türkiye Offroad Şampiyonası

21-22 Nisan … Sakarya … 54 OSK

12-13 Mayıs … Ankara … ANDOFF

30 Haziran-01 Temmuz … Samsun … VEZİROFF

28-29 Temmuz … Sinop … SİNOFF

29-30 Eylül … Denizli … DENDOFF

27-28 Ekim … Karabük … KARDOFF

24-25 Kasım … İstanbul … İPSK

2018 Türkiye Trial Şampiyonası

07-08 Nisan … Düzce … DOSOD

28-29 Nisan … Sinop … SİNOFF

23-24 Haziran … Bursa … BASK

14-15 Temmuz … Karabük … KARDOFF

08-09 Eylül … Bolu … BOLOFF

2018 Türkiye Pist Şampiyonası

12-13 Mayıs … 1. Ayak

30 Haziran-01 Temmuz … 2. Ayak

28-29 Temmuz … 3. Ayak

29-30 Eylül … 4. Ayak

27-28 Ekim … 5. Ayak

24-25 Kasım … 6. Ayak

2018 Türkiye Karting Şampiyonası

07-08 Nisan … İstanbul Tuzla Karting Pisti

28-29 Nisan … Bursa Nilüfer Karting Pisti

23-24 Haziran … Körfez Karting Pisti

14-15 Temmuz … Daha Sonra Açıklanacak

11-12 Ağustos … İstanbul Tuzla Karting Pisti

06-07 Ekim … İzmir Karting Pisti

17-18 Kasım … Körfez Karting Pisti

2018 Türkiye Tırmanma Şampiyonası

21-22 Nisan … İzmir … EOSK

19-20 Mayıs … İstanbul … İSOK

23-24 Haziran … Afyonkarahisar … ESOK

14-15 Temmuz … Kocaeli … KOSDER

04-05 Ağustos … Ankara … ANOK

06-07 Ekim … Bursa … BOSSEK

2018 Türkiye Drift Şampiyonası

28-29 Nisan … Atatürk Olimpiyat Stadı / İstanbul

09-10 Haziran … TOSFED Körfez Yarış Pisti / Kocaeli

29-30 Eylül … Kadir Has Stadyumu / Kayseri

10-11 Kasım … Daha Sonra Açıklanacak

2018 Türkiye Klasik Otomobil Şampiyonası

21-22 Nisan … Bahar Rallisi

02-03 Haziran … Batı Anadolu Rallisi

27-28 Ekim … Cumhuriyet Rallisi

2018 Türkiye Rallikros Şampiyonası

01-02 Aralık … Türkiye Rallikros Şampiyonası Finali … TOSFED