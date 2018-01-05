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2021’de kendi kendine giden otomobil geliyor!

Koreli marka 2021’de otonom araçları piyasaya sunacak.

  • star.com.tr / Çağatay Uğur
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Hyundai, otonom otomobil teknolojisi için Aurora isimli şirket ile ortaklık kurdu. Bu ortaklık çerçevesinde 2021 yılında piyasaya sürülmek üzere alternatif enerji kaynağına sahip bir otomobil üretmeyi planlayan Hyundai, yeni bir platform üzerinde de çalışıyor. Bu haberle BMW ve Ford’un 2021 yılında tanıtacaklarını açıkladığı otonom araçlara bir yenisi daha eklenmiş oldu. Bu çalışmada en yüksek verimli aracı üretmeyi planlayan Hyundai, otonom sistemi için gerekli olan sistemlerin aracın menzilini cüzi miktarda azaltacağını garanti etmek istediğini de söylüyor. SUV konseptinde olacak olan bu araç, soğuk iklim koşullarında da performans kaybı olmadan çalışacak. 

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