2021’de otomobiller kendi kendine gidecek!

Otonom sürüşün tüm aşamalarını aşağıdaki haberimizde anlatmıştık. Bu aşamaların tamamen sürücünün kontrolünden çıkan ve kendi kendine giden otomobil versiyonu olan 4. Seviye otonom araçlar gün yüzüne çıkmaya başladı. Bu güzel haberi ilk veren firma ise Kia oldu. Kia’nın CES’te verdiği müjdeli haberde, ilk test aracı olarakta Kia Soul modelini kullanıyor. Bu haber sayesinde 3 yıl içerinde kendi kendine giden otomobillerin yollarda olacağını söyleyebiliriz.