2021’de otomobiller kendi kendine gidecek!
Otonom sürüşte 4. Seviyeye geçilmesi önümüzdeki 10 yıl içerisinde olabilir diye haberimizde bahsetmiştik. Güney Koreli marka bunu 2021 yılında araçlarında sunacağına söz verdi.
Otonom sürüşün tüm aşamalarını aşağıdaki haberimizde anlatmıştık. Bu aşamaların tamamen sürücünün kontrolünden çıkan ve kendi kendine giden otomobil versiyonu olan 4. Seviye otonom araçlar gün yüzüne çıkmaya başladı. Bu güzel haberi ilk veren firma ise Kia oldu. Kia’nın CES’te verdiği müjdeli haberde, ilk test aracı olarakta Kia Soul modelini kullanıyor. Bu haber sayesinde 3 yıl içerinde kendi kendine giden otomobillerin yollarda olacağını söyleyebiliriz.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.