30. yıla özel 300 adet üretilecek

BMW, 2014 yılında "30 Jahre M5 (Jahre, Almanca'da yıl dönümü demek) olarak adlandırılan 300 adet özel üretim M5 modeli ile M5'in 30. yılını kutlamıştı. Ardından 2016'da 500 adet üretilen 30 Jahre M3 modeli ile M3'ün 30. yılı kulandı. Aradan geçen 2 yılın ardından sıra M3 Cabrio'ya geldi. Fakat ufak bir sorun vardı. Artık M3 Cabrio, M4 Cabrio olarak üretiliyordu. BMW bunun sorun olmayacağını düşünerek, 300 adet üretilecek olan 30 Jahre M4 Cabrio modelini üretmeye karar verdi. Macao Blue ve Mandarin II sarısı adındaki iki özel renge sahip olacak olan aracın en çok tercih edilen renginin mavi olması bekleniyor.

Tüm M4'lerden daha hızlı

BMW, yıl dönümü modellerinde ufak tefek eklemeler yapabiliyor. M4 Cabrio'da ise bu değişimler ekstra 19 beygir, daha keskinleştirilmiş direksiyon, ayarlanabilir süspansiyon sistemi ve daha iyi araç ayarlarına sahip olan Competition paketine sahip.Bunlar dışında 20 inç özel mat gri jantlar aracın dış tasarımının farklı görünmesini sağlayacak. Bunun dışında ufak bir detay daha düşünen BMW, yolcu koltuğunun tam karşısında aracın kaçıncı üretim olduğunu gösteren bir levha yapıştıracak. ABD pazarında normal bir M4'te 25 bin dolar daha pahalı satılacağı ön görülen aracın ülkemize gelip gelmeyeceği ise kesin değil.